功夫茶：玄機升級一按通　居家求神好輕鬆

疫情曠日持久，第5波確診人數，累計至尋日已達748,919宗，而病亡人數亦達4,355名。呢，據香港嘅防疫專家表示，最後全港會有500萬人感染、9,000人死亡！當局亦承認疫情仍會在高位橫行一段時間，甚至隨時反彈。

形勢咁惡劣，人心惶惶之際，香港又罕見地震，玄學家指不尋常，而出現天芮、死門、騰蛇嘅卦象，代表細菌、病毒，疫情仍充滿危機！地震非吉兆，惟更難敵人禍。庸官抗疫無能，政策朝令夕改，唯一不變就係嚴苛嘅禁聚令，呢頭畀你去飛髮，嗰頭又傳「堂食一人一枱」！咁搞法，港人真係冇啖好食，耶穌復活，港人死得！此時此刻，「好彩有東方，唔使心慌慌」！

各位，世事紛亂，一切搖擺不確定，《東網》及時為各位讀者再獻新猷，先令大家活潑雙眼，只需更新《東網》App，即可享用《玄機》升級版，續提供「求籤」功能，有一眾神明為讀者明燈指引，逆天改命，令人生如雪已霽，白雲出山，與雪一色，上下光曜，人意舒適，仲怕幸運之神唔來眷顧？

仲有更正嘅玩法，嗱！生肖及星座運程有助趨吉避凶，如今又站在用家角度，加咗新元素，強化咗嘅「是日通勝」，除咗當日通勝資訊外，仲可以查詢過往及未來一個月嘅吉凶宜忌，只要按下「是日通勝」版面嘅「選擇日期」按鈕，再喺日曆上選擇想查詢嘅日期，就可查閱有關資訊，咁，閣下就可因應運勢建議變換行程計劃，令你洞悉先機、逢凶化吉，此所謂明靜可爽心神，好運想唔來都難！

此外，《玄機》自推出以來獲得用家熱烈回響，冇嘢㗎！有乜好過安坐家中求神，不必又打針又掃「安心出行」掃到暈，就可以點選心儀嘅黃大仙、車公、天后及呂祖，為你指點迷津，開引前途！各位，求籤方法同之前一樣，只須虔誠地在心中默念自己姓名及出生年月日，並跟神明詳細說明心中請教嘅事項後，點選「求籤」按鈕或「搖一搖」手機，籤文與仙機會立即呈現，居家求神真係好輕鬆！

功夫茶覺得值得一提嘅係，今趟升級版着重美化版面設計，例如增大字體及改善版面顏色等元素，務求令讀者使用時倍覺舒服，日日用都唔會眼花。呢，此出自本報仝人嘅誠意，亦古人所謂「悅性，弄情，工而入逸」，務求大家一按入《玄機》版，無一時一刻，不適耳目之觀也。各位，咁好玩實用嘅神明指引，仲唔快啲更新《東網》APP，泡杯咖啡或香茶，立刻體驗革新嘅《玄機》，為你帶來無窮樂趣喇！