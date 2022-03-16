因俄烏之戰，美國制裁俄羅斯。俄羅斯反制，動搖了整個資本主義的體制。即使戰後如何談判，重建艱難。美國敢率先破壞資本主義的根本體制，誰可保證日後不會故技重施，再次對付俄羅斯，以及其他國家。而俄羅斯的反制，也造成先例，其他國家可以此應對美國及其盟國的制裁。潘朵拉盒子一旦打開，災難放出來，再難收回。

俄烏之戰的意義，若美國未能打垮俄國，不但美國借戰勝建立的二戰後體制全然崩潰，歐美資本主義二、三百年營造的體制亦開始崩析瓦解。美國的霸權主義，不惜把國運與歐洲命運寄於一戰，可能得不償失，把整個世界體系重新顛覆起來。

當美國在全球示範，可以不經法律程序，用政治指摘，任意把別國政府、企業、個人的財產凍結、充公，用二級制裁去對付任何國家的政府、企業、個人不依從它的一級制裁，資本主義在美國，包括美國長臂干預外國，一如中世紀歐洲的宗教法庭，加上連坐法。

而俄羅斯反制，也是對等的對不友好國家（即參與政治制裁的國家）施加制裁，直接國有化其資產。俄羅斯最大的反制是取消美國為首不友好國家的知識產權，這裏涉及的資金遠高於國有化美國等企業的資產。一旦技術保障取消，最大得益者便是中國等其他國家，美國再難靠專利來保護它已進步緩慢的科技產業。一次大戰時美國趁德國戰敗，侵犯德國企業的知識產權，盜取德國的技術，建立起整個美國的化工產業。二次大戰德國戰敗，美國把德國的國防技術產業，從人才、技工、技術文件、設備全部掠奪搬往美國，以此發展美國的導彈、航天產業。

俄羅斯今次可能是其產業大發展的契機。當然，中國在俄設廠便可享同樣的待遇，相信西方和日本面對這樣衝擊，沒法不與俄羅斯談判，以便撤出俄羅斯的不友好國家名單。

中國看着美國對付俄羅斯，絕對會引以為鑑。中國有着全球最齊全的產業體系，國內經濟空間龐大，只要擺脫美國的欺騙，依《中國製造2025》規劃進一步健全國內的產業鏈，提升國內經濟的自給率，並建立鞏固的海外生產協作基地，金融穩健不受美國教科書主張和投行的迷惑，與美國以外拓展各種合作，美國是沒法弄垮中國，中國也便有力支撐世界，應付美國的破壞，以至重建世界秩序。