俄烏戰事爆發後，美歐輿論、台灣輿論一片「今日烏克蘭，明日台灣」的驚呼聲。其潛台詞是，今日俄羅斯會以武力打垮烏克蘭，明天中國大陸就會武統台灣成功。這個潛台詞，預示了台灣的可悲下場。

當然，這裏還有內容——烏克蘭是美國手中對付俄羅斯的工具和棋子，俄烏之戰是美國一手製造，烏克蘭是在替美國捱打，而美國卻無情拋棄了它。

台灣則是美國手中對付北京的工具和棋子，而台灣在美國的支持下「倚美謀獨」，也一定會導致海峽兩岸爆發戰爭，大陸一定要武統台灣。因此，兩岸之戰和俄烏之戰一樣都是美國挑起的，「台獨」也是在替美國捱打，但美國早就計算好了，會像拋棄烏克蘭一樣，拋棄台灣。

美國在拋棄烏克蘭時，還會最後再利用它一把，以制裁名義搶掠打劫俄羅斯，大發戰爭財，讓烏克蘭死前再為美國「發揮餘熱」。由於普京考慮諸多歷史、種族、文化、政治、未來管治等複雜因素，將這場戰爭定位於「特殊的軍事行動」，俄烏之戰就不是「閃電戰」和「速戰速決」，就會有一個雙方談判、談談打打的局面。

這個局面，正是美國所需的。一是美國可利用一段不短的時間，把它的制裁打劫搶掠俄羅斯發揮得淋漓盡致，搜刮乾淨。二是「裝好人」，在國際社會洗脫美國乃「戰爭黑手」、「戰爭販子」的惡名，洗脫強盜、騙子、兇手的形象，再裝扮一回「替天行道」的「正義警察」。

看到山姆大叔這麼個玩法，台灣當局其實是心驚肉跳的。講真，他們還相信美國會出兵保衞台灣嗎？還相信美國的承諾堅如磐石嗎？他們再腦殘，大概也不會相信自己的下場會和烏克蘭有甚麼兩樣。然而，事到如今，他們別無他法，只能自欺欺人，「堅定不移」地相信美國、依靠美國，且「至死不渝」。烏克蘭的今天，就是台灣的明天，這可不是說說而已，歷史定會將這一天呈現出來。