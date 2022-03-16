虛談廢務，浮文妨要。林鄭月娥日前在接受內地官媒訪問時誇誇其談，聲稱特區政府有60多個部門和18萬公務員，要全部調動起來。一是必須要有鬥爭的精神，把病毒當成敵人；二是在打仗時要不斷調整策略；三是要上下齊心。無論是參與支援病患，還是在社區隔離設施服務，都把公務員送上前線打仗云云。事實果真如此嗎？當然不是。除了紀律部隊及個別部門的前線員工，絕大多數公務員至今仍然心安理得「在家工作」，所謂「全部調動起來」不知從何說起。

林鄭估計，目前仍有逾30萬人在家檢疫或隔離，香港面對的難題是人手不足。其實不是人手不足，而是港府駕馭能力不足，公務員一盤散沙各自為政，有些人疲於奔命，有些人隔岸觀火。若18萬公務員全部送上前線打仗，何至於人手不足？

最荒謬的是，港府一方面強調人手不足，一方面對內地援港人員諸多設限。內地醫護人員固然沒有用武之地，連聘請內地臨時照顧員到院舍照顧確診長者也遇到阻礙，而原因竟是「兩地制度不同」。都這個時候了，港府依然畫地自限，這豈止是食古不化，簡直是草菅人命。

港府要求確診者居家隔離，實際上就是自生自滅，熱線電話永遠打不通，沒有支援、沒有藥物、沒有食物，叫人怎麼活？即使衞生署後來開通了快速檢測呈報平台，也是形同虛設，有確診者呈報了17日依然無聲無息，遑論得到任何援助。居家隔離的結果是，幸運者自己康復，不幸者輕症拖成重症乃至不治，香港比第三世界還不如。

正是因為知道求助也沒有用，所以許多感染者根本懶得登記，當局估計目前仍有超過30萬人在家檢疫或隔離，真實數字恐怕遠遠不止。衞生防護中心評估第5波疫情料已見頂，顯然是自我安慰。有所謂的公共衞生專家更認為，借鑑外國經驗，疫情到高峰便要開始鬆綁，港府現應思考退場，不需要興建太多隔離設施。

很明顯，這種所謂專家必定是「與病毒共存」的擁躉。目前香港確診和死亡數字仍居高不下，他們卻急不可待要求港府思考退場，到底有何根據？中國是全世界防控疫情最成功的國家，香港有何理由不借鑑內地經驗，反而借鑑外國經驗？說話不負責任，一味添煩添亂，這種「磚家」不要也罷。