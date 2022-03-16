本港新冠疫情的死亡人數已超越武漢，至今累計約4,000人死亡。專家估計，疫情將橫行至少二至六個星期，最終全港會有500萬人感染、9,000人死亡，加緊挽救生命、減少死亡已是刻不容緩。奈何單憑本地醫護之力，做到死也不敷需求。在生死存亡之際，中央派遣300名內地醫護援港應急，益發顯得難能可貴。

首批75名內地醫護率先到港，這對於病人來說絕對是好消息。早前林鄭才煞有介事指出，亞博館、北大嶼山香港感染控制中心等隔離設施，因為人手不足而無法發揮作用，據報首批內地醫護正是到上述設施幫忙。當然，對於眼光狹隘、自以為高人一等的本港醫護來說，眼看頑抗多時的「引入內地醫護人員來港」因疫情而打開缺口，卻又不敢明目張膽地反對，惟有晦氣地東拉西扯，雞蛋裏挑骨頭，狀甚可笑。

公共醫療醫生協會會長凌霄志說，內地醫療人員雖然主要來自廣東省，懂廣東話，但醫療術語及日常用語仍有不同，在問取病歷方面可能會有困難，並強調他們作出用藥或出院等決定時，需要先跟香港醫護人員溝通。然後又到病人政策連線主席林志釉誇誇而談，擔心內地醫護人員無經本港註冊，出現專業操守問題亦不受醫委會監管，如病人有投訴或會影響病人民事索償。

筆者聞言只有哈哈哈大笑三聲。敢問現在病人向醫委會投訴本地醫生，有哪一次成功令失德醫生受到相應懲罰的呢？每次都是高高舉起輕輕放下，病人求公道難如登天，不正視本地醫護霸權問題，反而擔心無法追究內地醫護，豈非本末倒置？至於醫療術語及日常用語不同，更是吹毛求疵。正如有網民指出，無國界醫生奔赴第三世界救急扶危，會否因為言語不通而放棄救人？