第一波新冠肺炎疫情在內地爆發時，確診人數最高紀錄是在2020年2月初創出，當時單日達4,000多人。如今事隔兩年多，新冠變種病毒Omicron再度蔓延大江南北，若然計及無症狀感染者，每日的確診個案已超過5,000，突破了歷史高位。內地動用「全國體制」的抗疫模式，最終能否挺住，還得走着瞧。

根據香港中文大學的醫學模型推算，本地會有450萬至500萬人染疫，若然當真如此，確是讓人氣沮，有人甚至會問，咱們辛辛苦苦防疫，還有用否？筆者在內地的親友看到香港情況，也邊苦笑邊打趣地說：「這Omicron忒是厲害，看來只要瞅對方一眼，也能把病毒傳過去。」

深圳與香港只是一河之隔，由於香港防疫不力，曾想推動全民檢測以壓抑疫情，亦是只聞樓梯響，因而使病毒不斷傳入內地。此地甚麼也做不來，深圳政府既為自保，也可能是想順帶給香港的管治班子做一次示範，遂二話不說，馬上實施封城措施，全市居民在一周之內，最少要檢測3次，最多7次，務求不落下一個確診個案。

如此效率，如此魄力，在世界其他地方都不可能看到。深圳宣稱檢測工作要做到不漏一人，如果真能成功，實在讓人羨慕不已。別怪我講句喪氣的話，要是香港稍後也實施全民強檢，最終在750萬人之中，能落下少於10萬人已是萬幸，若然最終能落下少於一萬人，那幾乎已是無法達致的奇迹。

全民檢測的消息傳出初期，已有不少「黃絲」揚言，擔心自己的DNA會被送往內地保存，故死活也不會參加檢測。香港就是這樣一處滿布刁民的地方，要想有效實施內地的抗疫模式，難矣哉！