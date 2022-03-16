內地近日新冠疫情嚴峻，深圳更採取封城7日及全民檢測等連串防疫措施。林鄭日前出席記者會，向深圳市政府及人民表達關懷和慰問，報道指有內地網民表示憤怒，直言「港官尸位素餐，必須問責」、「不行就下台啦」、「管控成這樣，還天天喊通關」，事件反映港產官僚對人性掌握不夠深入透徹，簡言之，就是政治敏感度不足。

如果有留意新聞，近日每逢報道內地新增確診個案時，總會提及當中有多少宗香港輸入案例，甚至有內地人受訪時指「香港傳廣東、廣東傳上海」，港官若有足夠的政治敏感度，在感謝了廣東省政府和深圳市政府自爆發第5波疫情以來對香港的種種支援後，便應識趣收口，然後用省下了的時間思考那堆多番被提及的香港輸入案例數字，想想背後的深層意義，反思應該怎樣負起抗疫主體責任，才不至於給「人哋地方」帶來抗疫上的額外重擔。

可惜，港產官僚平日或許過於習慣性地表痛心、感傷痛，但內地人並不是在公立醫院外被迫吃西北風的逆來順受老弱婦孺，亦不是痛失兄長後勸喻港府應該妥善調動醫療資源的新冠患者家屬，內地網民是魯迅筆下敢說、敢笑、敢怒、敢罵的一群，他們不會像發表公開信的香港商人或大狀般，說話客套、用詞委婉，他們不鳴則已，一鳴便入人中路。

政治敏感度並非指能夠對不戴口罩出席生日會說不，而是指能夠挑通眼眉、話頭醒尾。廣東省政府在社交平台轉發文章，形容香港疫情猶如高懸於國門的堰塞湖，一旦決堤，後果不堪設想；守護深圳就是守護廣東，守護廣東就是守護全國的抗疫大局。港產官僚有否讀懂此一抗疫大局？抗疫不力隨時會影響深圳，甚至波及全國，鬧着玩的港官意識到有多嚴重了嗎？