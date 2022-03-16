新冠疫情肆虐兩年多，各行各業均受影響，財爺在預算案預計今年經濟增長在下半年會有較好表現。不過第5波疫情未見回落，首季經濟已很大可能出現負增長，加上市民收入大減，在這一、兩個月大批市民加入失業行列，適逢今年是房委會公屋調整年份，筆者看預算案未有代繳公屋租金，已在盤算房委會今年是凍租或是減租。

房委會轄下資助房屋小組日前通過把所有公屋家庭人數住戶的入息限額凍結在現有水平，資產限額則按既定機制上調2.5%。最重要的是，2022至23年度，公屋家庭住戶入息限額都會下跌，相比2021至22年度下跌為2.8%。雖然這是計算支出為主，可預期公屋居民收入也有相應減幅。

按今年房委會調整租金計算，是拿2019與2021整年住戶平均收入比較，已抗疫兩年多，可預料低收入的公屋家庭有可能收入下降。按目前《房屋條例》，房委會每兩年檢視調整一次租金，每次皆根據「公屋收入指數」的變動釐定調整幅度。但自2008年實施以來，因應機制，房委會都未實現過減租。最近10年，平均加幅都是「見頂」去到10%，2020年加租9.66%。

筆者接觸不少公屋住戶，許多在疫情下收入沒增長，有些更是被裁員或停工多時，沒有收入。當中，已確診康復者要張羅申請確診津貼，也盼望第6輪防疫抗疫基金的短期失業援助計劃盡快推出。因當局早前說會在3月中推出，最快4月內盡快發放第一批津貼。在此要求房委會在調整租金時，如指數下降，應履行職責減租，不應凍租了事；也可參考2020年做法，推出租金寬免兩個月計劃。當局必須急市民所急，盡快讓市民申請失業援助；而確診津貼則必須放寬條件，刪去住院的要求。