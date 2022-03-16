特區政府4項原本的防疫措施在不驚動立法會下被取消，顯示港府在特首「天天講」的掩護下，蓄意把「與病毒共存」做成「米已成炊」的既成事實，逼港人吞下苦果。

香港善良的市民在疫情「一言堂」之下，都無奈地只能默默忍受，而且漸漸變得麻木。豈料，在「天天講」的催眠下，百姓已不知不覺地被「與病毒共存」的陰謀「溫水煮蛙」，而半推半就、迷迷糊糊、習以為常地「與病毒共存」。那些躲在陰暗角落的魔鬼、那些手執大權的疑似外國勢力代理人、那些疫災時既得利益者，正在使香港成為對內地發動疫戰攻勢的橋頭堡，使疫患滲透內地。

為甚麼說「與病毒共存」的疫戰策略是採取了「溫水煮蛙」的模式，成功達致「木馬屠城」的戰略目的？請朝廷和負責監督特區政府行政機關的立法會議員，想想4個已被港官陰濕地廢去武功的陰謀事實。順時序的「溫水煮蛙」招數如下：

第一，「安心出行」被取消通知陽性患者警示，事前沒諮詢立法會，便由衞生署宣布廢了監察陽性患者行蹤功能，間接地實質接納「與病毒共存」。第二，用市民自報染疫的電子平台取代準確的核酸檢測統計，對疫情用靠估的統計方法，掩蓋疫情真象，變相掩護疫情蔓延。第三，家居隔離本是難以截斷疫情擴散，只是隔離設施不足下的臨時措施，但食衞局局長陳肇始竟然繞過立法會監察，宣布取消家居隔離的手帶監察措施，公然對疫情在社區散播開綠燈。第四，林鄭日前在記招上自揭香港不會如深圳般做全民7天「封城」強檢，砌詞推卸責任因體制不同、動員力和支援等未達水平，不能做「封城」強檢，自打嘴巴，並陷中央於不義。奸官當道，苛政猛於虎也，悲乎？