香港新冠疫情一爆不可收拾，政府抗疫後知後覺，庸官無能，根本如田螺唔知自身曲，防疫政策朝令夕改，令市民無所適從，人心惶惶不可終日，正如本報要聞所言：港人有排不安樂，官禍愈爆愈大鑊！

多位專家估計，本港疫情短時期不會回落，疫情將橫行至少兩至六個星期，若然全民強檢要等疫情回落，睇怕復活節都仲未可以全民強檢。睇見一河之隔嘅深圳話做就做，「變髮」成功嘅林鄭不得不認低威，承認香港檢測能力未達水平，不能在未來數天立即進行3次全民檢測。香港疫情肆虐，持續擴散，內地唔少個案是由香港輸入，涉及廣東、上海、北京和四川，令內地有流行病專家亦對香港有怨言，指對來往密切嘅深圳防疫工作造成較大壓力！看來，粵港通關更是遙遙無期！

據專家估計，最終全港會有500萬人染疫、9,000人死亡！當局亦承認疫情仍會在高位橫行一段時間，甚至隨時反彈。專家炮轟港府防疫水皮，只懂拚命追趕疫情，與新加坡比較高下立見，加上本港人口密集，長者安老政策長期差劣，安老院舍長者染疫亡一直高企，坦言港人有排都唔能夠安樂！

事實上，仲講乜鬼嘢安樂吖！依家居家隔離人數數以十萬計，林鄭估計30多萬，隨着中招市民愈來愈多，實際人數已難以算清楚！因此，政府必須要有實際支援，不能令居家隔離者求助無門，熱線電話永遠打唔通，即使呈報衞生署亦冇人會聯絡你，直至你已經由陽轉陰都冇人會睬你！唔少居家隔離人士徬徨無助，惟有犯險被迫出門購買藥物及必需品，咁搞法，居家隔離有何意義？

當務之急，政府一定要對居家隔離者多作實質支援，再一味廢噏「動態清零」徒惹憤懣！