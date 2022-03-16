國務院總理上周五出席記者會，席間提到香港疫情。筆者分析了總理的發言，當中有幾點非常重要，希望可以跟讀者分享一下。首先是主次問題。關於本港疫情，總理說得很清楚：「特區政府要負起抗疫的主體責任」。疫情在香港肆虐，主體上要由特區政府處理，這是再合理不過的事情。我們要把抗疫當成切及自身肌膚的事來做，就是英文說的「take ownership」，千萬不可看到內地救援專列來了，醫療專家來了，就抱有「躺平」也會贏的心態。

第二是重申了國家主席要把抗疫當做壓倒一切的任務來做的要求。總理說，中央對於特區政府決定推遲第6屆行政長官選舉表示「充分理解和支持」。不錯，現在香港仍深陷第5波疫情的水深火熱之中，死亡人數屢創新高。當下，廣大市民生命和健康的重要性是壓倒一切的，把疫情控制好是當務之急，不可分心做其他的事。

第三是中央會全力支持香港的抗疫工作。總理說了，「中央政府每天都在關注着香港的疫情，十分惦念香港市民的生命健康和安全」。抗疫的主體責任在香港，如果香港盡了力卻仍然不夠，國家隨時會伸出援手。自己先盡全力，仍有不足而希望別人伸出援手，跟自己「躺平」甚麼都不做、只等着別人拯救完全是兩回事。就算是血濃於水的家裏人，如果有人遇到問題但本人卻吊兒郎當「懶懶閒」，相信其他家人也沒有多大幫忙的興趣。

第四是對香港的願景。總理在重申將繼續貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針之餘，也希望特區政府能團結各界人士繼續發展經濟和改善民生，鞏固並提升香港國際金融、貿易和航運三大中心的地位，保持香港長期繁榮穩定。

目前，香港的經濟被疫情摧殘至深，百業蕭條。總理在記者會中提到內地將如何拯救經濟，雖然說的不是香港，但也很有啟發作用。他認為，受疫情衝擊最大的是接觸型的服務業，特別是中小微企業。這些企業的底子很薄，很多都未能捱過疫情。總理打了個很好的比喻：「如果等苗枯旱透根了，再幫他們就來不及了」，並指幫一億個個體工商戶，就能帶動近3億人的就業。至於具體做法，他的建議是退稅。另外，對於市場前景好的企業，金融業可以為他們提供無縫貸款，並要求社會其他方面也提供襄助，例如減租、減電費等。

總理提及的這些拯救經濟方案，對象是內地，不是香港。但香港眾多接觸型服務業所面對的困境，卻是非常類似。因此，筆者希望特區政府和所有有心人，都能細心研究總理的發言，即使某些情況未必適合用於香港，但也可以通過研究有關做法背後的精神，從而得到啟發，找到切合香港使用的解決方案。希望我們彼此互助，堅毅不屈，盡早戰勝疫情，可以重新吸上一口清新的空氣。