世界視線：美國逼北京就範　中俄或聯合反擊

在中美關係緊張、俄烏衝突持續下，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，周一在羅馬與美國國家安全顧問沙利文會晤。據雙方在會議前後透露的內容來看，美國正在從兩個方向脅迫中國：一是在俄烏衝突問題上，要求中國配合、服從於美方主導的軍事及經濟圍剿俄羅斯政策；二是在台海問題上，加緊實施楊潔篪所指的「以台制華」。這兩點脅迫行為的直接結果，非但不會令中國退卻，更可能促使中國全力支持俄羅斯。

烏克蘭局勢失控的主要原因是美國的外交戰略出現失當和誤判，這包括在冷戰後背信棄義，推動北約5次東擴把俄逼入牆角；同時也因為奧巴馬、特朗普及拜登3任美國總統均把眼光緊盯在中國身上，即使普京吞併克里米亞，美國也沒有在歐洲採取強硬行動，令俄羅斯找到空隙在烏克蘭發動更大的反擊。

在俄烏爆發戰爭後，拜登政府若真的眷顧歐洲蒼生，便應暫停對中國的打壓，一同斡旋俄烏停火。匪夷所思的是，美方非但無此打算，沙利文等白宮國安高層更對中國作出公然威脅。若美國以為北京會因為害怕經濟脅迫來坐以待斃，那將是華府又一次嚴重的誤判。

其實，中國民眾對普京出兵烏克蘭的是非對錯，本是存在分歧的，但唇亡齒寒的道理路人皆知。美國現在威逼中國就範，任由西方圍攻俄羅斯；待普京倒下再扶植親美政府，就會在下一步完成對中國的包圍，從能源上斷供、從貿易上脫鈎、在時機成熟指使台灣獨立，引發更大面積的中國內亂與分裂。

上月28日是中美《上海公報》發表50周年，中國外交方式素來重視禮節，但楊潔篪在此中美重要紀念日才過不久，就對沙利文發出嚴厲警告，要求美方「不要在十分危險的道路上愈走愈遠」，說明中方對美國的種種作為已憤怒至極。

在北京眼中，美方既已不仁不義，為何還要跟從他來侵害自己背靠背的盟友？美國不斷放風指非常擔心中俄結盟，但若華府執意要置中俄於死地，兩國必然絕地反擊，更何況像伊朗這類等着揭竿而起的國家多的是，說不定日月就換了新天。