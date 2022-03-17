功夫茶：發展土地講效率　壓縮程序已枉然

本屆政府所餘時日無多，所謂「重中之重」嘅覓地建屋問題，又係江山留予後人愁！港產官僚就係得個噏，經常「大辯論」能辯出甚麼鳥來？一味諮詢結果又係得個吉，至於研究更係找藉口，諉過於人嘅下台階！回歸就25年，功夫茶斗膽講句，本屆政府覓地建屋，一事無成，落雨收柴先來追悔，也是枉然！

人生易老，青春難延。呢，一項精簡發展嘅法定程序討論咗多年，依家又話計劃有新進展。發展局尋日向立法會提交文件，表示正考慮設法縮短城市規劃委員會制訂法定圖則所需時間，由17個月壓縮至大約9個月，並預計於今年內向立法會提出條例修訂草案。嘩！一壓一縮好似做氣功吐納，咁就快成大半，睇怕應攞「飛躍進步」獎！

嗱！就壓縮程序當中，包括考慮喺城規會制訂圖則過程中，只邀請公眾作一輪申述，並容許以預錄影片形式申述。仲有就係考慮喺大型道路、鐵路計劃和所有填海工程，處理反對意見嘅法定時限，同樣由17個月壓縮至9個月。眾聲喧嘩，一味討論而毫無建設性，呢啲討論，只會令人頭髮由黑變白，蹉跎歲月，即係古人所說嘅「失其宗本，技能雖多，不若其寡也」；亦即我哋所謂「講多無謂，食多會滯」！

呢嗱！政府又話會研究，將收回及清理土地程序提早約18個月完成，措施包括提前處理反對意見、以及喺《收回土地條例》明確指明及清晰賦權政府，可毋須等待有關工程獲批款項，也可開始收回土地及發放補償。有論者指，香港土地供應由生地變熟地，即係一塊地由規劃到可以起樓，平均要成14年；發展局發言人就話，以綠化地帶改公營房屋為「熟地」為例，由原先涉及法定及行政程序需要6年時間，預計可節省當中兩年至兩年半嘅時間。講係咁講，實際情況又係另一回事。

本屆政府就燈火下樓台，先來講精簡發展程序，又話壓縮呢樣壓縮嗰樣，同性感女星發揚「人間兇器」大唱反調；有議員指整體贊成上述建議，認為原先需用20年時間構建嘅「北部都會區」，可壓縮至10年時間。嗱！其實早聽東方言，使乜又研究又壓縮，本報大早獻策，力促港府倣效深圳一站式處理規劃建築審批程序：由一個專責部門提供規劃、發展、發牌等一條龍審批服務。阿哥，一河之隔嘅深圳，單係河套區，香港這邊仍係爛地一塊，同一河之隔那邊嘅高樓林立，豈可同日而語？

香港今日，淪落至此，就係講多過做，如今先來講壓縮，縮條毛咩！太平山下老襯亭，終古垂楊有暮鴉，夕陽西下，只聽到一片噪聒！