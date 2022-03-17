正論：確診人數奔百萬　疫情重災在特區

在無能港府領導下，香港不僅是全國疫情重災區，確診率和死亡率同樣冠絕全球，如此「世界第一」，除了高官毫無知覺，所有香港人與有辱焉。事實上，目前本港確診人數已超過96萬，百萬人確診絕對不是夢，淪落至此，「港人治港」徹底失敗已是寫在牆上。

特區死病枕藉，昨日新增的核酸檢測確診個案，以及呈報平台登記及成功確認個案，合共達到29,272宗，第5波累計至今已有962,581人確診，相信今日便會突破100萬大關。死亡人數也是居高不下，醫管局新增278宗死亡，當中61宗為早前個案，死亡人數累計直逼5,000，早已超越當日武漢。更不必說，截至3月9日，香港每100萬人口有約35人染疫死亡，英國、美國、南韓及印度則是每100萬人口不到10人染疫死亡。香港超英越美，連印度也不如，早已成為全國乃至全球的疫情重災區。

人們實在不明白，堂堂國際大都會，醫療水平自詡高人一等，為何一場疫情即遭受沒頂之災？當日武漢為全球新冠疫情首發之地，沒有經驗可循，一切只能靠自己，最終也沒有人造成如此嚴重的死病數字；英美防疫意識鬆懈，疫情初起亦沒有足夠的醫療設備，大面積病亡不難理解。香港已經歷了首4波疫情，理應累積足夠經驗和做好應對準備，偏偏事與願違，如今居然淪為「世界第一」。如果不是硬件問題，便顯然是軟件問題，亦即是人的問題。

正如本報多次指出，今波疫情不是天災而是人禍，是林鄭政府輕視問題、專斷獨行惹的禍，直到疫情核彈式大爆發，高官依然堅持躺平不作為；就算中央開腔表達不滿，並承諾有求必應，當局也沒有用好中央支援，一切慢十拍，終於導致年老長者死亡激增。

大家必定記得，醫管局當日拒絕接收患者，要他們在嚴寒的戶外吹風，加速患者死亡；大家必定記得，私家醫院見死不救，拒絕為發燒患者診治，直到中央質疑，港府才不情不願開聲要求私院加入抗疫，惟作用依然非常有限。甚至乎，患者在醫院內死亡，醫管局連加快簽發死亡證也不肯，寧願在病房屍疊屍，要患者與逝者共處一室。正因為整個政府一盤散沙，踢也不動，才會導致今日生者苦、逝者悲的悽慘局面。

所見既可駭，所聞良可悲。昨晨短短3分鐘內，接連有3名確診長者在亞博館昏迷，最終兩人送院後證實不治，折射出港府救治不力的冰山一角。入住隔離設施尚且如此，被遺棄在家自生自滅者，情況肯定更堪虞，試問港府若真有把人命放在首位，真有把救人視為最大人權，而不是一味抱持「物競天擇」的冷血心態，香港何至於此？

最荒謬的是，中央不惜派遣內地醫護來港馳援，港府推三搪四不特止，本地醫護人員更是無理取鬧，不是質疑兩地用語不同，就是擔心有醫療事故無法追討，完全不知救人如救火是何物。在這種損人不利己的心態下，最終如中大推算，全港500萬人染疫、近萬人死亡也絕對不足為奇！