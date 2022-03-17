中央出手援救香港，體現了骨肉同胞情，可惜有點遲了。中央不是不願早出手，各地支援者已準備就緒，部分更已抵港多時。方艙醫院也以一個星期建成第一座。結果有點遲，不是中央主意，問題是特區政府拖延。

本地資源本應足夠，特區政府卻遲遲不作緊急動員。公立醫療能力不足，早有預言。醫管局與特區政府便是不信，也不作預備。安老院舍成重災區，經歷多時，政府是坐視不理。中央警告，稍作變動，還是慢條斯理。於是每天確診數萬人，實際不止。

民眾患病困守蝸居，一人染病，全家染病，整幢樓陸續染病，還是不能隔離。公立醫院死人眾多，屍橫病房，而在醫院外無援病死者更多。政府還是遲遲不願徵用私家醫院來作支援、分流。高官眼中，與私院醫療資本的利益關係、友好關係，勝於死去的人命。方艙醫院建成卻沒有同步配套醫療人員，內地醫護候命多時，白白浪費了救命扶危的時機。

中央政府囿於政策，等待特區政府要求才支援。特區政府不理會每天病死的，遲遲不求支援，是面子問題？是醫療資本利益問題？是官員的政治問題、抑或是一國兩制的問題呢？

民眾大批死亡、大批染疾、經濟社會民生受到嚴重破壞，這不是涉及社會安全、國家安全的大事嗎？特區政府處理不了，中央還是縱容它。這是一國兩制的真意嗎？看着每天逾百人死亡，數萬人患病，可以坐視不理嗎？香港在特區政府的錯誤政策下，只能依靠中央打救，縱有社區動員，只是協助，不能替代政府。政府還是以各種理由拖延救急工作，只能盼中央代替香港市民來催逼特區政府工作。

內地是一條人命也不放棄，香港是長者弱者在失救、不救中死亡。這是要體現資本主義與社會主義的差別嗎？不能因還未確證的科學而放棄救命，若等待最佳時機是以眾多別人的生命作為代價，這是科學抑或是社會達爾文主義？本不應抱怨，應同心協力抗疫，但上下一心，不能在下者全力以赴，在上者還是誇誇而談，政策裏夾雜太多利益、政治考慮，執行不認真，白白消耗前線人員與民眾的努力。

不敢說陣前易帥。內地用中醫中藥，中西醫合作可降低死亡率。廣東省的經驗遠勝香港，中央與特區政府能否借內地援港的醫護人員，救救重病垂危者呢？