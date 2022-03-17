香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，這樣的方針必然不會對英夷統治香港150年的殖民地影響作清理，因為在當時看來，殖民地影響屬於資本主義和生活方式的一部分，而這些是要「五十年不變」的。

當時的「茶垢論」更認為，這些殖民地影響正是特有價值的香港茶壺內的茶垢，若把它清洗掉，香港這個英式百年老茶壺就不值錢了，還有人將保留這些殖民地影響提升到維護「一國兩制」的高度，將兩者畫等號。當時大家這樣想不奇怪，也很有道理，只是大家都忽略了英夷殖民地影響對侵蝕「一國兩制」的另一面，直到香港發生「顏色革命」，發生反修例暴亂，「港獨」興起，人們才認識殖民地影響若不清理，有多可怕、多危險。

日前保安局局長鄧炳強表示，23條本地立法諮詢5月份展開時，將對有議員指出的現時《刑事罪行條例》仍充斥「英女王」、「聯合王國」、「英國屬土」等字眼展開研究修改。鄧炳強說，23條立法工作將「激活」修改舊有法例，2002年通過的《法律適應化修改（雜項規定）條例》有修改部分條例的殖民地字眼，但《刑事罪行條例》和《官方機密條例》中的相關字眼至今未有修改。

其實，鄧炳強講的情況只是冰山一角，香港回歸後一直沒有展開清除英國殖民地影響的工作，反而被當作歷史特色刻意保護下來。這些殖民地影響充斥於香港行政、立法、司法、文化、教育、媒體等上層建築各個領域，對香港的管治、世道人心、社會輿情發揮巨大作用；港英餘孽、洋奴漢奸、反中亂港政客對此「如蟻附羶」，大凡攻擊抹黑回歸後的香港實施「一國兩制」時，就對英夷殖民管治歌功頌德、兩相對照、引幡招魂。

他們發起組織的各種亂港活動中，可常常看到高舉英國旗和港英旗的場景。之後，他們覺得這樣幹還不夠過癮，乾脆舉起「港獨旗」，大唱「港獨歌」，「殖」、「獨」不分也。