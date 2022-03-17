俄烏戰爭意外揭發一項秘密，俄羅斯日前展示軍事行動中搜集到的各種證據，指證美國在烏克蘭進行秘密生物武器研究，包括將蝙蝠作為潛在生物武器製劑的載體，研究從蝙蝠傳播給人類的細菌和病毒病原體，例如鼠疫、冠狀病毒等等，類似當年侵華日軍731部隊的罪惡勾當。雖然白宮否認相關指控，聲稱俄羅斯散布「虛假訊息」，但沒有提供任何材料自證清白。實際上，華府官員早前剛在國會承認，烏克蘭有生物研究設施，而且獲得美國資助，可見俄方的指控並非無的放矢，反而美方的辯解愈描愈黑。

根據美國自己公布的數據，美國國防部在全球擁有336個生物實驗室，其中約30個位於烏克蘭，美方最少已投入兩億美元。美軍如此煞費苦心且不惜工本，難道只是進行普通生物研究？全球爆發新冠肺炎疫情後，美國一直企圖甩鍋給中國，誣指武漢病毒研究所製造並洩漏新冠病毒。如今看來，這正是典型的賊喊捉賊，新冠疫情的始作俑者極可能就是美國。

事實上，美國德特里克堡生物實驗室長期進行生物軍事研究，不知有多少見不得人的勾當。早在2019年7月美國多個州份曾爆發所謂「電子煙肺炎」，比中國武漢出現新冠疫情還要早幾個月，後來德特里克堡生物實驗室就被突然關閉，這不是很值得懷疑嗎？而俄烏戰爭爆發後，美國即緊急銷毀烏克蘭實驗室的相關項目，其駐烏使館也立即刪除網站上所有相關文件，分明是此地無銀三百両。世界衞生組織曾兩次派專家小組前往中國調查，結論是新冠病毒極不可能來自武漢實驗室洩漏。反觀美國從來不敢接受世衞調查，到底是心虛，還是有甚麼難言之隱？不近情者多藏奸，美國由始至終獨家反對建立禁止生物武器公約多邊核查機制，單是這點就足以證明老美心裏有鬼。

空穴來風，事必有因，國際社會早就有不少聲音質疑新冠肺炎源自美軍實驗室，只是因為美西方掌握國際話語權，刻意混淆視線，轉移目標，真相才一直被掩蓋。現在既然俄羅斯找到新的證據，指控美國在烏克蘭進行秘密生物武器研究，國際社會就沒有理由繼續裝聾作啞。世衞建議烏克蘭銷毀存放於該國實驗室的高危病原體，分明是皇帝不急太監急，事情還沒調查清楚，為何急於毀屍滅迹？世衞到底想掩蓋甚麼？替誰掩蓋？