香港一直自吹醫療水平高人一等，動輒看不起海外和內地醫生，已到了唯我獨尊的地步。然而一場新冠疫情，戳破了本港醫療界的「神話」，不僅死亡率冠絕全球，公私營醫院同樣見死不救。饒是如此，本港醫療界一樣不會自我反省，仍然認定種種不堪是理所當然。現在中央派出300名內地醫護來港馳援，肯定都是精英，人比人，比死人，恐怕香港醫護很快便會被比下去。

當然，香港很多人仍然對內地存有偏見，而過去內地亦的確有很多不好的新聞傳出，例如醫生要收紅包才肯開刀、醫療水平良莠不齊等。問題是，三十年河東，三十年河西，內地不斷進步是實情，當中包括醫療方面，反觀香港一味故步自封、甘做井底之蛙，兩地早已不可同日而語。何況中央既然對香港有求必應，自然不容有失，派遣的醫護人員肯定不同一般。香港醫生所謂的兩地醫療術語及日常用語不同，以致影響救治工作，筆者認為不會發生。怕只怕本港醫護戴上有色眼鏡看待內地同業，諸多刁難，不准內地醫護做這，不准內地醫護做那，這樣便神仙難救，最終受害的只會是本地患者。

看德高望重的中國工程院院士鍾南山，在呼吸學科全球排名中位列第八，屬世界權威，英文琅琅上口，更兼通中醫理論，你道這樣的人才會不及香港的醫生嗎？不少香港人早就對本港所謂的醫學專家失望透頂，反而認同鍾南山對抗疫的睇法，鍾南山講一句，勝過本地專家廢噏一百句，足證內地醫療水平早就不是香港某些人所以為的那回事。

今次內地醫護來港支援是非常好的經驗，筆者期望本地醫療界放下成見，以病人福祉為依歸，將來可以有更多內地醫生來港執業，解決人手荒問題，真正造福貧苦基層大眾。