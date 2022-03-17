非典肺炎俗稱「沙士」，由這種病毒掀起的疫情，在2003年蔓延全球，按人口比例計算，當時香港沙士患者的死亡率，位列全球第一。事隔十多年，新冠肺炎再度肆虐，如今不少傳媒又說，香港的病亡率是位居世界第一。此地的死亡率一而再地居首，究竟是甚麼一回事？

香港在新冠疫情下的病亡率是否世界第一，端視你如何計算，但死亡個案甚多，卻是不爭的事實。本地公共衞生的支出甚巨，香港醫護人員的薪酬，更幾乎是全球最高的。偏生沙士和新冠肺炎兩場疫情，此地的病亡率竟然都居於首位，箇中原因何在，我們的醫護從業員可有想過？

有人說，變種病毒Omicron突然侵襲全球，而香港長者的疫苗接種率特別低，才會導致死者枕藉。我說嘛，這固然是原因之一，但不足以完全解釋問題。

目前香港的病亡率，就算沒超越歐美地區最嚴重的時期，大抵亦已差不多。然而，疫情初期的歐美，既未有疫苗，更沒有可供治病的口服藥，就連呼吸機甚至口罩都缺。那時候，西方世界的病亡率高也是可以理解。況且，Omicron的殺傷力比起新冠原始病毒，以至變種Delta病毒已經減弱，香港卻仍有這麼多老人家因此要丟掉性命，難道此事還不值得本地的醫療界檢討嗎？

近日，內地的新冠疫情也嚴重，但暫時未聽說有出現死者纍纍的場面。然則，內地的診治方式，是否有值得香港借鏡之處？中西結合的療法，會否更適合中國人的體質？

在在都值得香港的醫學專家們作深入研究，否則沙士一役錯了一次，今趟新冠肺炎又錯一次，如果不思改進，難保將來不會栽第三次觔斗。