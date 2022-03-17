有身兼行政會議成員的議員日前批評香港公務員存在「少做多得」心態，習慣性規避風險，建議必須改革，改變價值觀與思維模式。公務員是甚麼貨色，審計署、申訴專員公署有大批報告提供詳細說明，所謂的「優秀公務員隊伍」已淪落至「嫌煩懶做又錫身，官到無求膽自大」，已是非改革不可。

內地約10年前曾研究新加坡與香港公務員制度，指出新加坡「共15個部委，有6.5萬名公務員」，香港「12個決策局和直屬的57個部門和機構，截至2010年底，公務員約為15.8萬人」，新加坡當年人口約507萬，香港人口約702萬，後者公務員人數多得驚人。

研究指新加坡的公務員職位依工作性質分成6類，香港則分為一般職系類和部門職系（也叫專業職系）類，之後再細分為400多個職系。這種安排看似分工精細，實際是替各部門互相推卸提供了先天條件，香港曾爆出政府部門之間互相賴皮，結果簡單如處理公眾地方晾衫的投訴，也得由時任政務司司長介入，處理棄置電單車亦大玩「禮讓」，只識出糧，不懂工作，這等公務員隊伍不可謂不「精益求精」，走精面的那個「精」。

管理學上有林格曼效應，指當拔河時派出的人數愈多，各人出力愈少，工作團隊的情況一樣，一來難以排除有成員存在搭便車心態，二來協調各成員衷誠合作本已是一道難題，解決方法是精簡架構，加強獎賞懲處制度。

香港公務員人多勢眾，平日工作效率已經「與收入不相稱」，疫下政府需要人工作，竟得另聘臨時工或招募義工，公務員則在家「工作」抗疫，但連簽發死亡文件也比平日耗用更多時間，公務員體制內尸位素餐者不除，屍量「百年一遇」不足為奇。