第5波疫情至今累計逾96萬人染疫，共錄得逾4,000宗死亡個案。死亡人數大增，殮葬重重受阻，逝去先人的家屬倍感徬徨無助。

醫管局日前強調病房工作面對前所未有壓力，已盡力處理遺體，望病人和市民體諒。中國傳統文化死者為大，讓先人體面離開塵世，讓後人盡孝道是應有之義，豈能一句「望體諒」作結？何況疫下亡者死後隨即火化，不少家屬未能見亡者最後一面，未能完成喪禮。防疫要求亦導致成本增加，家屬所承受的悲痛及經濟壓力更沉重。業界亦投訴要「追落後」處理遺體。

筆者等日前去信食衞局，建議推行緊急措施，解決遺體延誤處理問題，包括向公眾清楚列明死亡證申請流程、時間、提供查詢熱線；增調人手、招聘臨時職位及加開櫃位接受家屬為逝去親人辦理身後事的申請，簡化文件及行政手續；做好遺體分流管理；為前線遺體處理人員提供足夠防疫裝備及指引等。

據悉，死者分為自然及非自然死亡，自然死亡的遺體放在醫院殮房，待院方批出死亡證明文件，家屬即可領取遺體辦理身後事；非自然死亡的遺體則由衞生署或食環署運送至公眾殮房，留待法醫查明死因後，才可批出死亡證明文件。現時每個步驟都出現阻礙，近期死亡個案大增，人手不足固然是事實，但亦令人質疑港府辦事官僚。

政府短期內應增加凍櫃，並採取筆者改善現時領回遺體的建議。此外，深圳封城，不少棺木無法來港，有業界預料短期內出現短缺，期望政府盡快協調，亦可考慮加大生產線製作環保棺木。無論如何，讓市民離世時有尊嚴地走完最後一程，讓亡者安息、家人釋懷，是港府應有之義，也是基本的人道情懷。