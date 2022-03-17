對付傳染性極高的新冠肺炎，無論其變種與否，手段只有強檢隔離，就是把保護人命擺在第一位，絕不容許其透過各種形式或渠道，擴散交叉感染更多無辜市民。可是，香港在特首林鄭主政之下，就是千方百計躺平軟對抗，變相持續推行西方那套「與病毒共存」死得人多的策略。港購得兩種西藥後，更加得戚。

若論人口，只有香港十分之一人口的澳門，堅決執行內地抗疫經驗做法，早已戰勝疫情。倘港官賴澳門人少易做，那麼，比港人口多得多的深圳、東莞又如何？人口多過香港的深圳以及東莞，出現逾百個案便封城強檢，公告7天內3次全民強檢，死守隔離防線，防疫路徑清晰。

若論底子，無論國民經濟生產總值、文化科學技術、創新科研應用、醫療衞生專業，比香港實力弱的澳門，早已封城強檢，比香港強的深圳、東莞說做便做。底子不薄的香港，只講不做、講多過做。當3月13日，深圳和東莞宣布即做封城強檢之時，翌日林鄭躺平抗疫「天天講」即時穿崩，醜態畢露，但卻死口不做全民強檢，說甚麼現在的重點是救治重症云云，自恃制度不同，吹得我脹咩！

若論支援，澳門成功抗疫，何曾得到朝廷傾盡全力支持？珠海、中山出現疫情也沒獲支援，當下的深圳和東莞爆疫，即立下軍令狀，封城強檢7天打殲滅戰，兩地有得到朝廷的任何人、財物的支援嗎？答案只有一個，不但沒支援，還被下殺官令，被點名的地方官立即摘掉烏紗。香港得到朝廷「香港有求，中央必應」大力支援，還不斷搬龍門，真是豈有此理。

香港是因為「一國兩制」，朝廷不輕易殺官，導致奸廢貪庸懶之官騎在人民頭上作威作福，悲乎？