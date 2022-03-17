民無信不立。港人已不再相信呢個政府嘅施政能力，所謂「良政善治」同呢個管治班子已然相距十萬八千里，扯不上關係；管理者每日只係廢噏當秘笈，尋且衰過機械人！機械人識拆彈，庸官只懂添亂！

本報「產評」指出，歷屆港府施政塞責，經濟發展長期停滯，為股市不振的底因；並提出警示，若港府未能好自為之，善用資源盡快結束疫情，恢復市面運作，重建經濟，否則港股判死，下一個爆煲的，只怕就是樓市。

事實上，依家疫情爆到亂石崩雲，驚濤裂岸！人心之虛怯，何嘗不是？老朽但見刻下嘅疫港，獅子山在哭泣！深圳封城一周中斷供港棺木，據悉港棺木數目料在幾日內耗盡，勢令火化延期。港人生死不寧，淒涼命苦至此，出殯靠運氣，入土為安成奢望，連最後尊嚴都失埋，豈能不念天地之悠悠而愴然淚下？這陣子，像老朽這把年紀，最大傷感莫非「世上空驚故人少，集中唯覺祭文多」！

依家全港究竟有幾多人確診？根據港大醫學院最新推算則係358萬人中招，之前曾經話有500萬人，點都好，總之中招人數已如天上繁星，根本難以一一去數清楚！原因清楚不過，社會上隱形傳播鏈太多，連「安心出行」都自廢武功！另一個主因就係市民覺得政府好很廢！中招自我居家隔離，上報程序又複雜，上咗年紀嘅未必識上報，更何況上報都冇人睬你，熱線電話打極唔通，整整吓就冇人咁神心上報，慳番啖氣好過！是以老朽相信，隨着確診者愈來愈多，當中應有唔少退休人士，冇需要為「病假紙」張羅，一切自己搞掂，「帝力於我何有哉」？政府抗疫已然失了方向，港人怒海泛舟，自求多福，求天好過求庸官！