本月初，遼寧省副省長兼公安廳長王大偉被中紀委查處。王原是林業系統的幹部，與公安風馬牛不相及。他的仕途中有一段極其重要的經歷，曾長期給國家經貿委副主任、國務院發展研究中心黨組書記陳清泰擔任秘書，後飛黃騰達，外放東北，不數年躋身公安高層。

近幾年的反腐風暴中，秘書腐敗十分突出。從中央部委到地方省市，很多大貪巨蠹，都是秘書起家。貪腐逾1.5億元人民幣的原國家統計局局長王保安，曾擔任國家稅務總局局長、財政部部長項懷誠秘書，邊腐邊升。寧夏中衞市委書記何健，曾任中組部副部長、寧夏黨委書記李建華秘書。湖南省駐上海辦事處主任王華平，曾長期擔任甘肅省長、湖南省委書記徐守盛的秘書。

在腐敗重災區雲南，大批省領導的秘書幾乎無一漏網。落台的最高人民檢察院督察局局長肖卓、交通部科技司副司長袁鵬，有一個相同的身份，都曾任雲南省委書記秦光榮秘書等。而後搭上天線，從雲南調入京城。秦光榮前任雲南省委書記白恩培秘書李小平、雲南省委副書記仇和秘書謝新松，也跟老領導一樣鋃鐺入獄。雲南省長、內蒙古黨委書記李紀恆雖然本人未出事，但從廣西、雲南、內蒙一路跟隨他的秘書趙壯天，亦腐敗落台。

擔任高官秘書，可謂是近水樓台先得月，贏在了起跑線上。秘書直接隨侍領導左右，消息靈通，且很多場合代表領導出面辦事，狐假虎威，成為領導的化身，其威風可想而知。甚至有些膽大的秘書，就夾帶私貨，假傳聖旨，他人也不敢不遵。甘肅省常務副省長虞海燕的秘書金晉哲，就自稱「二號首長」。

要培養一個親信秘書需要相當時間的考驗，不僅要有工作能力，更重要的是要忠誠可靠。這需要相當的成本。而一旦成為領導心腹，就往往長期跟隨。因秘書熟知領導的工作方式、生活習慣，掌握大量機密，用內地官場的術語，叫作「用起來順手」。若要中途換人，無疑又須投入大量精力，重新培養。所以，很多高官天南海北地調動，秘書通常也都跟從。

當然，領導也投桃報李，秘書官位也水漲船高。秘書自然都是八面玲瓏，能言會道，如魚得水，只需數年便可躍過龍門。就像王保安，給部長當秘書，自己後來也成為部長。也有的像王大偉這樣，善於利用跳板，另攀高枝。

由於秘書與領導的特殊關係，秘書落台也就被視作一個特殊信號。但這根據程度不同，也分為多種情況。一是抓捕大老虎的前兆或餘緒，或先拿秘書開刀，或樹倒猢猻散。如周永康落台後，其不同階段的秘書，包括四川省委常委郭永祥。二是老領導雖未出事，但通常被投閒置散，是一種軟處理。如寧夏黨委書記李建華未到退休年齡提前被貶謫政協。總之，一榮俱榮、一損俱損，撇不清關係。