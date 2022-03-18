世界視線：俄烏局勢成借口　日本乘機提修憲

俄烏衝突已爆發逾3周，與俄國在南千島群島（日稱北方四島）存有領土主權爭議的日本，斥俄國侵烏是「歷史性暴行」，宣布加大制裁力度，取消對方最惠國待遇。與此同時，這場歐洲危機成為了日本右翼政客覬覦已久的契機，乘勢推動突破核禁忌、自衞隊寫入憲法、修改安保戰略，及宣稱南千島群島是日本「固有領土」等政治議程，一直蠢蠢欲動的日本右翼此時終於露出獠牙。

作為唯一曾遭核武襲擊的國家，日本二戰後民間反核思潮強烈，時任首相佐藤榮作更在1967年提出了不製造、不擁有、不運進核武器的「無核三原則」。可是，日本政治精英打着「和平利用核能」的旗號，多年來不斷提升核技術能力。拜登當年擔任美國副總統時，便透露「日本有能力在一夜間製造核武」。

隨着烏克蘭危機愈演愈烈，日本右翼開始推動軍事化進程。日本前首相安倍晉三上月底表示，日方應借鑑烏克蘭危機，探討與美國核共享相關問題，又謂相關討論不應成為「禁忌」。儘管日本防相岸信夫對此作出否定，但首相岸田文雄態度表現曖昧，結果執政自民黨於周三舉行的安全保障調查會會議上，討論核威懾力的應有形式。說白了，就是討論是否允許部署美國核武及共同使用。

自去年拜相後，岸田一直對華表現強硬，更大打人權及台灣牌。當時有分析認為，岸田上場勢必加快修憲及自衞隊解禁。言猶在耳，岸田在上周的自民黨代表大會上，以俄國侵烏不僅影響歐洲、也對包括亞洲在內的世界秩序與和平的挑戰作為鋪墊，之後才說出真心話，表明有意修改該國「放棄戰爭權利，不准擁有海陸空三軍」的憲法，將自衞隊納入憲法第9條。

除了高調喊話提出自衞隊寫入憲法，日本政府又大放厥詞，公然把台海和俄烏兩種性質完全不同的問題混為一談，揚言要在台灣問題上與華「競爭」。岸田又突然在南千島群島主權問題上「硬起來」，稱群島為「固有領土，擁有主權的領土」。日本右翼三番四次鼓吹中俄威脅論，一方面是配合大哥美國起舞，另一方面是謀求推動軍事化，對於有關動作，區內各國必須高度警惕。