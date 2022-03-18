正論：鬆綁措施須審慎　疫苗通行非萬能

本港經濟委靡不振、百業艱辛，已到達生死存亡的地步；疫情雖有些微緩和，每日新增確診人數依然數以萬計，隨時出現反彈之勢。身處崩潰邊緣，港府的下一步，將成為香港未來興衰的關鍵，稍一不慎或走錯一步，本港將墮入萬劫不復的境地。此時此刻，作為抗疫主體責任的最終負責人，特首林鄭月娥昨日在記者會上一句預告「採取大膽一步」，毫無疑問震驚了本港數百萬人。然而，即使明知這場疫戰的「決勝局」將至，從林鄭預告調整的3個方向來看，賽前形勢絕對不容樂觀。

愈來愈多老字號、連鎖商店宣布結業，震驚香港市民；結業潮未止，隨之而來的，是失業大軍人數進一步擴充。統計處昨日公布的數據顯示，失業率及就業不足率均有上升，增加的百分比雖小，實際人數卻以萬計算，情況堪虞。毫無疑問，各行各業「打柴」與港府嚴行防疫禁令息息相關，也與港府提供予各行業的支援過於吝嗇脫不了關係。部分防疫禁令矯枉過正且毫無邏輯可言，港府適當地調整或鬆綁，乃無可厚非。與其說是鬆綁，不如說是糾正錯誤，以免發生市民未病死先餓死的悲劇。

再者，本港的疫苗接種率飛速提升，疫苗通行證措施雖然混亂且令人不便，但也略見成效，加上中央政府支援逐漸到位，感染者終可隔離，港府在「內防擴散」上稍為放鬆，正可提振經濟。然而，單純鬆綁禁令仍遠遠不夠，香港如今猶如被勒得奄奄一息的病人，港府必須提供更多更實質的支援，為垂死的經濟打下一支強心針。

不過，在「內防擴散」上適度調節，不代表可在「外防輸入」上鬆綁。港府預告或調整海外人士入境措施，實在讓人摸不着頭腦。前事不忘，後事之師！就在不足半年前，港府不聽本報及各界勸告，一意孤行縱容國泰機組人員免檢疫入境，結果成為引爆第5波疫情的導火線，數以千計港人因此付出生命；如今逝者屍骨未寒、全球疫情未止，甚至中港通關無望下，港府又要調整海外人士入境政策，不禁讓人問一句：「居心何在？」

更何況，疫苗通行證並非萬能！現有疫苗雖能防範已知的新冠病毒，但病毒在全球各地一再變種，尤其歐美多國採取「與病毒共存」策略，更有利於病毒變種。若然再有新的變種病毒出現，港府思考重新收緊入境政策，肯定為時已晚。若然有境外患者因政策鬆綁而把病毒帶入社區，本港疫情將再次失控，動態清零更是無從談起。

香港疫戰來到決勝時刻，港府施政理應步步為營，決策除了要膽大，還要心細；除了果斷，還要深思！畢竟全港超過700萬市民的生命，就掌握在港府手中，豈可一如以往，胡亂施政？如今各路英雄盡出，專家學者毫不吝嗇，不辭勞苦地為港府出謀獻策，官員何不一改「閉門討論」的作風、廣納民意，制訂出符合香港現狀、真正急市民之所急的決定呢？