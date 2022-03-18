功夫茶：虐兒醜聞點收科　拉極唔完奏悲歌

各位，本報早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下嘅「童樂居」員工涉嫌虐童；事件引起哄動，市民關注，成為全城焦點；功夫茶每寫一次呢單駭人聽聞嘅虐兒案，無不心如刀割，此案至今一提起依然人神共憤！

呢！「童虐居」事件，近排好似較少人提喎！其實市民一樣關注呢單愈揭愈有嘅虐兒醜聞點收科？尤其牽涉有關部門嘅高官是否需要問責？相信市民仍有疑問！少人提唔等於冇人關注，皆因近排疫情持續延燒，更多悲催嘅新聞，好似港人活得淒涼，死都冇尊嚴，領屍多阻滯，出殯靠運氣等轉移咗市民嘅焦點啫！

嗱！尋日警方表示，西九龍總區重案組繼續跟進調查，本月15及16號喺旺角區拘捕多6名院舍女職員，年齡由27至59歲，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，當中一人被控一項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，案件尋日早上喺九龍城裁判法院提堂；其餘5名被捕女子則涉嫌對事件視若無睹被捕，全部已獲准保釋候查，將於4月下旬向警方報到。各位，之前警方多次調查，一路翻看影片已先後拘捕咗26位女職員，加埋尋日6人，現時呢單虐兒醜聞即共拘捕32人，其中27人已被檢控。

警方表示已完成翻看逾6萬小時嘅閉路電視影片，不排除將會有拘捕行動，案件現時共涉及40名嬰幼兒。呢單嘢之所以令人震驚及髮指，皆因成個童樂居亦不過60多名員工，依家拘捕一個又一個，拉吓多啲，再拉吓又多啲，春去夏來，蟬鳴荔熟，究竟幾時先拉完？阿哥，收息滾存收唔完就話過癮啫，依家係虐兒拉極都有吖！

目前被拘捕嘅已達32人，睇怕已佔全數員工一半了吧！點解受訓嘅幼兒工作者咁多心理唔平衡？對住一班可憐稚子，佢哋本身已缺少家庭溫暖，身世可憐，同你哋又唔係有十冤九仇，何以會慘遭掌摑、篤眼、扯髮、拉起又再撻吓等「童虐居酷刑」？更何況你哋係支糧㗎！功夫茶百思不得其解，怎可以把一個「童樂居」變成一個虐待兒童嘅煉獄？稚子幼嬰何辜？人性何以醜陋成咁？

呢單虐兒醜聞，施虐者最終難逃法律懲處，功夫茶更關注在上嘅如勞福局、社署有關高官，對受資助嘅機構竟可以長期不聞不問，監管要不是一片空白，斷不至於搞出呢壇醜聞！社署賊過興兵，事發後先派遣專隊進駐童樂居，亦委任曾任政務官嘅高級副幹事推行改革，事後補鑊，對受傷害嘅兒童恐已造成難以估計嘅創傷後遺症，佢哋即使厚顏不問責下台，難道可以連一個真誠道歉都冇？日月昭昭，天地不容吖！