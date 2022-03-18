美國與歐盟號召成立的反俄陣營，是以宗教形式的共同價值作為基礎。一方面是排他性極強，另方面共同價值難有確切的定義，也未必可有共同的實質內容。

就好像中世紀拉丁教會的做法，由教宗決定共同價值的內容，也決定誰才可以有共同價值，也即是誰便可被排斥在外，這與聯合國一類的多邊國際組織的性質與原則大不相同。不過是宗教組織，也因此是毫不講理，表面上以執掌共同價值詮釋的大國來主宰，實際上如中世紀的拉丁教會是錢權交易。美國和歐盟等只是政治架構，底下的利益集團才是真正的主導者。這就如十字軍東征那樣，教宗號召，各國進侵別國（包括同是基督教的不同教會體系），不講道理，姦淫擄掠，甚麼惡行都可犯上，也均可用宗教/共同價值來掩飾。

正因如此，西方所謂理性的國際關係理論全用不上，國際組織不是沒法介入調停，便是本身編納入其宗教性的共同價值體系之內，如國際法庭，依循宗教法庭的邏輯和論證方法。也正如此，怎樣可以期望這些共同價值的信仰或持有者可以理性地解決當前的俄烏之戰呢？美國等一方面說不會派兵介入，另一方面則派送軍備支持戰爭，同時趁機打劫，搶掠俄羅斯政府、企業與個人的財富資產，並用各種方法逼壓俄羅斯。又在國際媒體製造虛假新聞，把俄羅斯妖魔化，建立各種建基在謊言和種族主義的政治假象。在國際社會裏推動無理的種族與政治仇恨。世界便被美國等用公關造假進行巨大洗腦的工程，禍害深遠。

不過，這種宗教式的共同價值不可能迷惑所有人。俄烏之戰的發展，使不少人可以看清戰爭的實際性質，拷問假新聞。戰爭帶來的衝擊，不限於烏克蘭，已外溢至歐洲各國，也使歐洲各國看清楚美國的虛偽，歐盟的愚蠢。人民受苦，為的是甚麼呢？很簡單的，為甚麼北約要東擴？為甚麼烏克蘭定要加入北約？本有《明斯克協議》，法德俄參加，為甚麼要捨棄而讓烏克蘭的納粹武裝壯大，侵襲烏東呢？

意大利機場發現送烏克蘭物資竟是軍火武器，工人因而拒運。代表工人的意大利基層工會聯盟發表聲明說：「我們與烏克蘭人民、頓巴斯與俄羅斯站在一起，我們不想成為這場衝突的同謀。」權勢者以外的人民才有真正的智慧、洞悉力和同情心、正義感。