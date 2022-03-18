按照一般打法，美國在烏克蘭問題上和俄羅斯開打，那就應該在台灣問題上、印太戰略上、中美大國博弈上，先「穩住」中國，緩和關係。然而，拜登政府很不「一般」，不但不「穩住」中國，緩和關係，還在上述「核心利益」問題上挑釁中國，威脅中國，向中國施壓，甚至異想天開要北京和白宮一起制裁俄羅斯，否則就要中國「承擔嚴重後果」。

美國人玩「以攻為守」，妄圖以威脅「嚇唬」中國，讓中國不敢「輕舉妄動」。老美知道，中俄剛剛簽署了歷史上最多方面的、鋼鐵般堅強的「上不封頂」的戰略合作協議，美國就想用主動進攻、氣勢洶洶，試探一下中俄聯盟的可靠性、可信性。

日前在羅馬結束的楊潔篪和沙利文7個小時的會談，就是美國擺下戰場、中國應戰的較量，雙方談了一大堆議題，交換了俄烏局勢意見。美國官員表示氣氛緊張，會上中國有力地回擊了美國的挑釁和挑戰，反擊了老美企圖動搖「中俄聯盟」的進攻，「中方代表在會上強調決定向俄羅斯提供經濟和財政支持」。這表明中國將幫助俄羅斯打破美國的制裁和封鎖，中俄戰略合作關係不可撼動。

二戰後，美國在建立霸權體系、實施霸權的過程中，只遇到兩大真正的對手，一個是前蘇聯和今日的俄羅斯，一個是中國；前聯蘇在冷戰時期是美國最大的對手，並稱兩個「超級大國」，那時美國的戰略重點在歐洲，蘇聯在歐洲有個「社會主義陣營」。後來蘇聯在冷戰中被擊垮和肢解了；但俄羅斯還在，它擁有全球最大的國土，擁有可以把美國毀滅幾次的核武，它在普京領導下開始了民族復興大計和「從頭收拾舊山河」，它仍是老美稱霸的巨型障礙。

與此同時，中國崛起，綜合實力超過當年蘇聯對美國的「威脅」，這是山姆大叔做夢想不到的。於是，美國的戰略重點不得不轉向亞太、轉向東方，它現在是「左支右絀」，對付一個已很難，卻偏要打腫臉充胖子，當自速衰亡。