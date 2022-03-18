最近內地新冠疫情突然惡化，確診數字創下近兩年新高，深圳等地不得不再度按下「暫停鍵」，實施全民檢測，經濟損失無法估量。這明顯是拜香港所賜，港府抗疫無能，導致第5波疫情失控，不僅禍害香港，而且連累內地。饒是如此，中央對香港依然呵護有加，既要求各地確保對香港生活和抗疫物資的供應，還在全國選派醫護精英支援香港，難怪內地網民忿忿不平，直斥港產官僚靠害。

最令港人無地自容的是，深圳辦事「快、狠、準」，全民檢測說做就做，反觀香港拖拖拉拉，全民檢測至今依然無影無蹤。林鄭月娥辯稱，不同地方體制、動員能力及資源不同，香港現時未有能力進行全民強制檢測。其實港府抗疫一塌糊塗，豈止沒有能力進行全民強制檢測，從生活和醫療物資，到醫護人員和院舍照顧員，都依賴內地支援，難道林鄭不覺得羞愧？

事實證明，國家領導人要求港府負起主體責任，無異於對牛彈琴，面對第5波疫情，港府幾乎完全躺平，一味指望中央打救。港澳辦主任夏寶龍說「中央無怪罪香港」，全國人民都支持香港。那是客套話，中央不怪罪香港，並不表示全國人民都如此寬宏大量。尤其是被香港拖累導致疫情死灰復燃的深圳和上海等地，一方面被迫再度封城，一方面還要全力支援香港，怨氣之大可想而知。

香港有些人還在雞蛋裏挑骨頭，質疑內地援港醫護人員無法協調溝通，也可能衍生法律責任問題而影響病人索償等等。有位電視台記者更在疫情記者會上提問「如何投訴內地醫護人員」，這種人若不是腦袋有問題，就必定是冷血動物，否則不可能如此顛三倒四。人家冒着染疫風險無私援助香港，你不感激也就算了，還要無理取鬧，挑動兩地矛盾，還有人性嗎？人非草木，焉能無情，香港有些人確實比草木還不如。

都說慈母多敗兒，香港之所以淪落至此，就是因為被縱壞了。內地自前年爆發新冠疫情以來，已有逾千名官員被問責查處，單是最近這波疫情就有60多名官員遭殃，包括吉林市長、長春衞健委主任、廣東省公安廳副廳長等等。而香港至今沒有任何官員被追究抗疫不力的責任，中央還要強調「無怪罪香港」，何其諷刺。「愛之，適足以害之」，過度寵溺只會得到反效果。