港府抗疫政策混亂，致令謠言滿天飛。最近又有傳聞本月26日實施禁足和全民強檢，直至下月3日完結，講到似層層，但明明有關消息早前由運房局局長陳帆公布後，隨即被林鄭否認，並決定待疫情回落才進行全民強檢。言猶在耳，有關傳言近日又起，結果港府又要在昨日鄭重澄清。之所以被別有用心者造謠生事，除了黑惡勢力亂港之心不死，更重要原因是港府自己不爭氣，經常自打嘴巴，朝令夕改。

例如港府專家袁國勇提出疫苗接種率若超過95%，便可逐步放寬社交距離措施，以及盡早恢復國際往來航班等。惟林鄭接着又說，若講明接種率達95%才放寬措施是「自綁手腳」，可能令更多人感到害怕，「定了個太難、太理想嘅目標，到時做唔到呢，又會畀市民投訴」。正當市民以為鬆綁無望，詎料林鄭口風一轉，又謂感受到市民的容忍力開始下降，部分金融機構也對於本港的隔離情況失去忍耐力，強調無人比她更重視本港作為金融中心的地位，故將會在中期評估後說明有何更新措施，似為放寬社交距離鋪墊。

這些都是一天之內的發言，方向轉完又轉，市民無所適從，而這正是港府抗疫兩年多以來的真實情況，朝令夕改不但沒有改善，甚至變本加厲。這就難怪，市民稍有風吹草動即驚惶失措，恐慌性囤糧，寧信謠言不信港府，皆因狼來了的故事上演完又上演，教訓過於深刻，早就對這個政府失去信心。

孔子說，「民無信不立」，意謂一個國家或政府得不到老百姓的信任便會垮掉。現在的特區政府正正面對這樣的危機，唯一好彩的是，香港尚有祖國可堪靠背，才不致亂上加亂。港人無不希望新一屆政府選賢與能，建立一個有誠信的政府，領導特區走出疫境。