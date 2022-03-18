疫戰猶如實體戰，何時作定點攻擊，何時該聚而殲之，都應因時制宜，最忌一本通書讀到老。

直至2022年之前，香港特區抗擊新冠疫情的成績算是不賴，我們很早就發明出一招，叫檢測大廈污水樣本。一旦發現某大樓污水所含的病毒量高，政府就馬上派人圍封全座，強迫所有居民檢疫，遇有確診個案，隨即送往治療，此舉確曾成功阻止病毒在本港蔓延。

可是今天的情況不同，不論是香港大學抑或中文大學的醫學模型，都推算出本地最終會有數百萬人染疫，幾乎每兩個人，就有一個是病毒感染者，既是如此，如今的圍封強檢是否還有意義？繼續下去，會否變成為做而做？

香港人本來不想與病毒共存，但如今想抗拒也抗拒不來，大抵任何一棟大廈都有帶菌者，再不斷做圍檢，作用不大，何不省下人手，去幹更急迫、更有意義之事。

目前各醫院都有人滿之患，很多在病房中的年老患者，半天沒人給他們遞上一杯水，有些甚至在床上排泄了，也沒有人手去更換床單。醫護嚴重不足，卻仍抽掉大量人員去做別的事，做的原因只有一個，就是我們過去這樣做很成功，所以就得堅持下去。這樣的決策者，頭腦不是太僵化嗎？

筆者不贊成用戰爭手段去解決問題，但撇除人道因素，單論技術層面，我也鼓勵特區的主事者多看看烏克蘭戰爭，學習一下仗是怎樣打的。

所謂兵無常形，必須順時而變，咱們的管治班子就是依循太平時期，英國殖民地遺下的文官制度，試圖去應付大戰的場面。要知道，在危城告急、爭分奪秒的情況下，我們原有一套，是注定行不通的。