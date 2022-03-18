有政府專家顧問建議當接種率超過95%，便可逐步放寬社交距離措施，隨即被林鄭否定，直指「恐怕會令更多人更加驚」，形容是「自綁手腳」。雖云抗疫壓倒一切，但港產專家卻是接種率壓死一切，他們根本沒思考若接種率怎也不達標，那麼香港是否要永遠維持目前這種「既不抗疫，又難搵食」的局面？

正如林鄭表示現時強烈感覺到市民已經逐漸失去耐性，企業亦開始難忍本港的封閉情況，正密切注意防疫措施對各方面的影響，雖重申港府仍以推高接種率為目標，但對港官而言，如果將接種率與放寬社交距離措施掛鈎，甚至明確劃出界線，不管是九成五也好，九成三也罷，只要是一條尚要跑數才能達標的界線，均不是一個能讓從政者日後可靈活轉身的好建議。

何況香港目前已有約614萬名市民接種了最少一劑疫苗，佔全港12歲或以上人口的91%，別忘記衞生署日前才公布，截至本月13日晚上11時59分的過去一周，接獲44宗涉及曾打針人士的異常事件報告，當中包括6宗曾經於離世前14天內打針的死亡報告，年齡介乎51至101歲。此外，衞生防護中心疫情記者會總不難發現有已打兩針、3針的染疫死亡個案，但這也有九成一的市民願意獻身，已經沒必要再盲目追逐沒有意義的接種率了，尤其專家還說過物競天擇，這便很應該尊重自然選擇。

事實擺在眼前，港官既已祭出變相逼針的「疫苗通行證」，仍是有不足一成的市民拒絕打針，說明了有人拒絕冒兩次風險，故選擇直接跳過打針，反正專家也沒有寫包單打了針不染疫、不重症、不死亡。誰還欲將香港人的生活自由與接種率扯上關係，要麼宣布強制打針，否則勿再以接種率來壓死一切。