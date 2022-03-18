疫情嚴峻，中央援港，內地醫護人員別家離子救治病患，政府應動員一切可動員的力量和資源抗疫，但中醫中藥在港仍未獲充分應用。內地以中西醫結合治療患者，成功經驗及相關文獻已證實中醫能減重症、快痊愈、減死亡、縮短住院時間。

筆者所屬政黨昨日開記招，建議政府制訂全局統籌策略，專家顧問團加入中醫藥顧問，並邀請內地中醫團隊全流程參與具體預防、治療和復康工作。本港醫護人手嚴重不足，政府可邀請內地有經驗的中醫團隊和本地大學中醫學院合作，醫管局配合，接管一至兩個方艙醫院作為中西醫治療輕症新冠患者試點，及招聘本地中醫師參與，並針對新冠患者成立中西醫聯合會診機制，以減少重症死亡率。

逾九成安老院舍爆疫、大批長者染疫病逝，現時醫管局聯同大學、業界、中醫學會及非政府機構等開展「安老院舍中醫診療服務」，為確診長者提供遙距或外展中醫診療服務，惟很多院舍未聽聞相關服務。政府應主動向全港院舍推廣計劃，並鼓勵提供中醫服務的非牟利機構，優先為旗下安老院舍長者提供中藥防治服務。

大量前線人員疲於奔命，確診病倒。政府可向前線醫護、清潔員、紀律部隊和義工等提供中藥防疫湯包，降低因執勤而患病的感染率；加快派送內地捐贈中成藥，公布最新派發渠道等狀況，並豁免必要中藥制劑使用限制，加快救治患者。

疫情衝擊內地之際，仍有求必應支援本港，部分人士卻提出「專業質素」、「投訴內地醫護人員」等借口諸多刁難，受苦的仍是港人。本港不能坐井觀天，期望政府善用更多中醫藥力量，令疫情早日結束。