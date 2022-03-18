深莞於14日封城7天，同日上午，林鄭「天天講」被記者質疑香港為何不做？林鄭回答，香港的能力水平不及的5個理由：一，體制；二，動員能力；三，資源配置；四，人口稠密；五，排隊檢測易交叉感染（這是最荒謬的理由）。如果這些都算得上是合理不做全民強檢的藉口的話，就只能用一句廣東俚語罵林鄭：「屙屎唔出賴地硬。」才能洩心頭之憤。

又如果，這些藉口也算是理由的話，香港活該疫情爆發、急症室屍疊屍了，因香港已被林鄭抗疫的倒行逆施，糟蹋成為第三世界了。

中國成語有一金句：「一言興邦，一言喪邦。」講的是作為政府行政機關負責人，必須謹言慎行、明辨慎思、多謀善斷，不要「生草藥，噏得就噏」。引用這一金句名言，便可看清楚林鄭領導抗疫是如何前言不對後語，「今天的我打倒昨日的我」。

曾幾何時，在春節前夕，疫情泛起但尚未成海嘯，那時朝廷上下和立法會內外，無數主流的建議都敦促香港要把握時機全民強檢，可是，林鄭在第7屆立法會首次大會上竟不急民所急，不談抗疫，接着在行政會議前向傳媒列出五大理由不會做全民強檢：一，行政長官專家顧問沒建議；二，衞生部門專家顧問沒建議；三，無成功經驗證明內地的全民強檢有效；四，無禁足令很難做（置《緊急法》不用）；五，香港圍封大廈強檢成功。接着在立法會答問會上，用半小時教訓口脗駁陳凱欣議員的強檢要求，自詡香港中招率排名世界第177位，屬國際先進前列。尾巴翹上天，目空一切，一派「別人地方的做法」不屑一顧。存幻想的人以為深莞示範全民強檢成功會感動香港效法的話，就請重溫毛澤東名句：「僧是愚氓猶可訓，妖為鬼蜮必成災。」