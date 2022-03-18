疫情持續延燒，確診人數逼近百萬人，平均約7個人便有一人中招！老朽直覺上認為中招者根本已經冇辦法去數清楚，皆因社會上隱性患者太多，而居家自我隔離者必定有唔少人懶上報衞生署，要言之，疫情失控，追蹤無效，「安心出行」此刻打柴！

內地疫情亦反覆，深圳封城一周全民檢測，意味中港通關有排唔使諗。呢個時候，袁國勇教授聯同另外兩名港大學者撰文，指出接種率若超過95%便可逐步放寬社交距離措施，又建議家庭條件適合嘅輕症者留家隔離，毋須堅持送入社區隔離設施。專家又認為，現時香港社區病例過多，反而輸入個案微不足道，故應盡早恢復國際往來航班。

事實上，通關無期，百業受累，經濟蕭條，旅客絕迹，商家固然仆直，市民失業，搵唔到食！呢，已有連鎖健身店結業，斥責放寬追租政策無幫助，零收入點交租？寬免唔係唔使交吖嘛？執笠係唯一出路，於是「壯士斷臂」，夠晒悲催！

港府抗疫一團糟，政策搖擺不定，加上消息混亂，一時一樣，呢頭話疫情喺高位平台期，暫無考慮就相關措施加辣；這邊廂又話留意到出行人數有回升迹象，部分沙灘多人聚集，於是圍封泳灘，而又口口聲聲話現階段不考慮進一步收緊！嗰頭又傳堂食一人一枱！飲食業指出，若消息真堅，料約七成餐廳無法營業，起碼1.2萬間餐廳拜拜！其實，大家都睇到，依家唔少食肆因應疫災，已然自動停業，有些則只做外賣，生意自然亦大幅滑落！林鄭話會喺未來幾日公布最新抗疫措施情況，不會僅針對全民檢測，反而會囊括所有抗疫措施嘅更新匯報。老朽只盼訊息透明，全民強檢是否已胎死腹中？若非，幾時做？老朽草堂已冇空間再儲糧草矣！