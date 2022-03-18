政府日前向立法會正式提交法案，建議以立法方式，暫緩非住宅物業業主向30多個「特困」行業追討今年1月至3月的欠租，為期共3個月。有關行業包括美容院、健身中心等早前被勒令停業的表列處所，以及餐廳食肆、旅行社及補習社等深受疫情及防疫措施影響，而導致生意大減的行業。

其實筆者從事的建造業界，包括大中小型的建測規園專業顧問公司，在過去兩年多，尤其是今次第5波疫情也受到重創。雖然政府未有勒令全港的建築工程和相關顧問項目停工，但隨着愈來愈多地盤工人、發展商、承建商及顧問公司的僱員染疫或被列作緊密接觸者需要隔離，多種建築材料因跨境貨運受阻而延遲抵港及價格急升，不少建造工程及顧問工作進度都被嚴重拖慢，甚至被迫暫時停頓。

即使員工慶幸未有染疫，但為了降低感染及傳播風險，業內大部分私人公司及政府部門都改為在家工作，令生產力與工作效率大減。另外，政府的發展審批及項目管理工作，許多文件、圖則、招標程序、巡查驗收及付款安排等都未能全程電子化，亦進一步影響業界的工作進度。

雪上加霜的是，由於政府未有下令業界停工，各類公私營的工程及顧問合約限期將如常計數。若業界無法依時達標，或者實際工作上已達標，只是未能取得當局的審批，就無法取回應得費用，更甚者是因而被視作違約、罰款、扣分、扣減服務費等，再加上無間斷的清潔、消毒、快測和員工的病假、隔離支出，令業界出現嚴重的資金鏈危機。有業界人士就慨嘆，可能政府勒令他們停工停業，所造成的損失反而比現時為少，同時還有機會獲得當局補償、資助。

筆者相信這些只是意氣之言，業界並不想見到香港的發展和建設停頓，而是希望政府及社會各界能夠以合情合理、幫得就幫的態度，來協助及支援業界渡過難關，讓他們可在「疫境」中繼續保住企業、保住員工、保住整個建測規園專業的長遠發展，讓香港可在成功戰勝疫情之後，迅速重啟，以至加快各類覓地建屋及城市建設項目，從而帶動經濟，造福市民。

在過去個多星期，筆者聯同部分業界代表先後與發展局及旗下的部門主管會面，反映業界面對的困境和訴求，獲得當局積極及迅速的回應，包括宣布延長各類政府工程及顧問合約和地契建築規約的期限；向工務合約承建商及顧問公司預繳部分款項和發放防疫津貼；透過善用科技及簡化程序，以加快審批及加密向業界付款；以及推出第三輪計劃，資助私營企業聘用建測規園界的畢業生及助理專業人員等等。

筆者希望其他政策局與部門、相關公營及資助機構，還有有能力的私人業主，也能體現這種同舟共濟、互諒互讓的精神，與建造業界以至各行各業團結抗疫，共度時艱！