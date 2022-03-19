世界視線：歐洲亂局好坎坷　美國軍企笑呵呵

美國近年不斷推動北約東擴，對烏克蘭局勢煽風點火，結果俄羅斯上月悍然揮軍烏國，令歐盟目瞪口呆。眼見戰爭在家門前爆發，「盟友」美國卻對防務口惠而實不至，歐洲各國無奈之下，也只好乖乖向山姆大叔獻上花碌碌的銀紙購買軍備自保。瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）近日發表報告，指過去5年歐洲是全球軍備進口增長最快的地區，而俄烏軍事衝突勢必加大這一趨勢。

俄烏爆發衝突，令歐盟軍事安全上的無能表露無遺。作為歐盟領頭羊之一的德國也按捺不住，「放風」打算採購35架美國F35隱形戰機來取代老舊的龍捲風戰機。德國向美國交保護費，意味着德法建立聯合戰機隊的進程將受影響，同時法國總統馬克龍自組歐洲軍的宏願也必然受挫。不知屢屢被美國截劫訂單的馬克龍看在眼裏，是甚麼滋味？

根據SIPRI報告，在2017至2021年的全球軍備出口，較此前5年減少4.6%，但歐洲進口卻逆勢增加，從10%升至13%。隨着歐洲成為新熱點，區內多國大幅增加國防預算，最直接的受益人，當然是世上最大的武器出口國──美國。美國精心推動的這場俄烏衝突，除了令歐洲在能源上與俄羅斯割席，同時賺取巨額軍費發盡戰爭財，可謂是大贏家。

前五角大樓軍事分析員斯平尼在社交網寫道，俄烏衝突爆發以來，美國國防部、華盛頓游說公司聚集地K街、軍工企業及國會大廈，都悄悄地開香檳慶祝。斯平尼上述所提及的，均為軍工複合體一分子，追逐利益是這個利益集團唯一本能。為賺取金錢，就必須製造敵人，挑撥地區局勢，好讓盟友或相關國家購買更多美式武器，軍工複合體才能利益最大化。

多年來，美國政府不停對多國內政指手畫腳、煽風點火，並一手在中東策動多場戰爭，造成生靈塗炭之餘，更釀成困擾歐洲多年的難民問題。如今美國再炮製出俄烏衝突，可謂司馬昭之心路人皆知。美國前總統艾森豪威爾當年離任時，曾警告國人軍工複合體勢力正不斷壯大，國防工業對利益的追求將扭曲外交政策。如今看來，艾氏可謂一語成讖。