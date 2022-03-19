正論：政府懶理老弱苦　港人無處話淒涼

港府昨日公布310億元新一輪保就業計劃，特首林鄭月娥揚言要同失業率「鬥力」，然而保僱主不保僱員的主旋律並無改變，基層繼續苦不堪言。更淒涼的是，港府防疫完全無從人性化角度出發，亞博館等隔離設施淪為長者煉獄，不僅已有多名長者死亡，即使僥倖保命的亦體無完膚，奄奄一息。今日的香港，染疫長者生不如死，無父無母的孤雛慘受虐待，港府絲毫不以為恥，遑論負起照顧市民的責任。生者苦，逝者悲，莫此為甚！

醫管局因為人手不足，又遲遲不肯向中央求助，以致入住亞博館等隔離設施的院舍長者長期慘受不人道對待。早就有人指出，館內長者廿多日無人替他們沖涼，衞生及健康情況堪憂，詎料事件揭發後，醫管局一句叫人體諒便關人個關，情況至今沒有改善，堪稱厚顏無恥。早前該館一日內先後有多名長者昏迷死亡，職員坦言每日都有多名患者需緊急送院，有心跳停頓的老人要超過30分鐘才等到救護車，形容如長者煉獄。長者一去隔離深似海，親人就此斷絕音訊，直到收到離世消息方休，堪稱人間悲劇。

本報便接獲一宗駭人聽聞的個案，八旬老婦上月底送入亞博館隔離，半個月後出院，一直臥床不起，全身長滿壓瘡，腫脹潰爛，只餘下半條人命。其女兒傷痛欲絕，醫管局卻輕描淡寫表示，館內洗澡設施不是設計予臥床年老患者，已有為臥床長者定期抹身、轉身；而負責照顧的社署則稱，一般會為長者清潔，但為免在沐浴期間交叉感染，護理人員只會按醫護指示為有需要人士洗澡。原來廿多日不沖涼是防止交叉感染，原來行動不便的長者長滿壓瘡是按醫護指示所致，兩個部門互相推莊，毫無人性，港人可謂開了眼界。

說來實在可悲。老人的命也是命，他們既是為人父母，也當過別人的子女，年輕時為社會經濟出過汗血功勞，本以為能安享晚年，偏偏港府防疫錯漏百出，爆疫後堅決躺平，這些老人家終於淪為冷血廢官錯誤施政的犧牲品。亞博館等隔離設施原意是讓輕症染疫長者好好療養，結果卻猶如踏入鬼門關；而港府對長者猝死又好，只餘下半條人命也罷，一律視若無睹，概不負責。如此防疫，到底是救人還是殺人，市民眼睛雪亮，自有公論。

當然，港府向來嫌貧棄老，人們早就見怪不怪。當局對長者不屑一顧，第5波疫情來襲，一心一意倣效西方國家與病毒共存，其中一個盤算，是否如西方領導人一樣認為長者死不足惜，甚至藉「物競天擇」減輕安老社福開支，天知地知，只有港官心裏最清楚。惟客觀事實就是，至今累計死亡人數突破5,000大關，絕大部分皆為長者，爆疫初期醫管局甚至拒收染疫長者，任由他們在嚴寒戶外抵冷吹風，不少人不是直接死於新冠病毒，而是死於低溫症，原因正在於此。港府是否重視長者性命，醫管局是否草菅人命，有目共睹。

如果說，長者沒有生產力而遭港府唾棄，那麼，被譽為「祖國花朵」的兒童又如何呢？本報獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐待嬰幼兒醜聞，事件震驚全城。日前警方再拘捕多6名院舍女職員，總涉案人數超過30人，堪稱愈揭愈多、愈揭愈臭。這些受虐嬰幼兒最小不足兩歲，他們大都無父無母或來自破碎家庭，身世悲慘，來到託管機構以為會得到片刻溫暖，詎料卻是送羊入虎口，由一個地獄跌落另一個地獄。

人們對這些狠下毒手的職員固然深惡痛絕，但社署長期監管失職，尸位素餐，不是更罪大惡極嗎？這些嬰幼兒孤苦無依，有些還在牙牙學語，遇事根本不懂求助，只能指望監管機構負起責任，讓他們健康成長。然而事與願違，院舍管理層又好，社署高官又好，勞福局局長也罷，看似層層監管的制度居然層層失職，徹底失效，他們有問過責嗎？管理層匆匆辭職撇清關係，社署只知賊過興兵，羅致光更是擺出事不關己狀。香港所謂文明城市、國際大都會，港府所謂高效廉能、制度公義，事實證明統統都是笑話。

中央政府說過，生命權是最大的人權。為了保障弱勢社群生命健康，內地不惜工本實施「動態清零」，以致中國一度是確診人數和死亡人數皆最少的世界大國。然而正因為港府從來沒有負起抗疫主體責任，完全沒有視人民生命權為最大人權，放任病毒攻陷年老群體，結果單是一個特區，確診人數便達百萬之眾，遠超全國總數，死亡枕藉，而且將疫情倒灌，內地政府疲於奔命，難為港官面對抗疫一塌糊塗的成績單而毫無愧色，對內地民眾的批評「不看、不聽、不信」，從不反躬自省，自我感覺良好，其恬不知恥，已到了無人能及的程度。

現在的香港變得無比陌生，經濟蕭條失業率高企，政府視人命如草芥，就連死者入棺為安也求而不得，落得死後暴屍公院的慘狀。香港人到底作了甚麼孽，才會慘被港府活活折騰，生死皆不得安寧？這樣的苦日子，何時才是盡頭？新一任特首即將產生，港人能看見走出疫境的曙光嗎？