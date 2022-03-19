功夫茶：疫下基層入息減　公屋住戶宜凍租

第5波新冠疫情重創香港，累計確診個案衝破百萬，而累計死亡人數逾5,000，且持續攀升。香港儼然係悲情城市！基層市民防疫兩年多以來活得實在不是滋味，人心惶惶；活着，面對百業蕭條，搵食更是不易！

本港失業率回升，再多22,700人無工開，總失業人口約15萬人。事實上，好多行業遲遲未鬆綁，好似健身、飲食、美容、酒吧、戲院等，唔少處於彌留狀態，亦有頂唔順嚴苛禁令而自我了斷！港人深感經濟長期冰封嘅無奈。

百業受創，基層收入難免大減！呢，房委會今年7月將按公屋住戶去年和2019年收入變化，調整公屋租金水平。如果參考統計處去年公屋住戶入息中位數，僅較2019年微升0.14%，粗略估算今年接近凍租。若然，則公屋租金可加可減檢討機制自2010年設立以來，首次接近無加租。

各位，數字一堆始終冰冷，未必反映基層實際苦況。兩年一檢嘅公屋租金檢討，透過公屋住戶入息抽樣統計調查，剔除「富戶」及其他高收入非一般租戶和綜援戶後，對比2019年及2021年公屋住戶每月平均家庭收入，如果增0.1%以上，則按該幅度加租，之不過加幅設10%上限；而如果減少0.1%以上，則按該幅度減租。

資料顯示，2012、2014、2016和2018年均加租10%，達機制上限，2020年加租幅度亦接近上限嘅9.66%。各位，如果單以去年首3季數據推算，今年公屋戶好大機會減租，之不過去年第4季收入反彈，追回差額！豈料第5波疫情如核爆來襲，令今年首季經濟掉頭向下。社區組織協會副主任稱，檢討數字截至去年底，未能反映呢波疫情下基層失業狀況，即使最終凍租，房委會亦應為租戶寬免兩個月租金。有房委會委員兼公屋聯會總幹事就話租金調整必須跟足機制，而是否再免租則要考慮最終調整幅度、首半年經濟、失業率和消費券等紓困措施嘅作用；又建議將失業率和經濟數據與寬免租金嘅月份掛鈎，令決定較科學化和服眾。

公屋戶過去幾次檢討都按機制加租10%，今年疫情下基層收入驟減，民生多艱係事實，否則政府又點會30億元推失業支援再重推保就業計劃吖！是以公屋戶凍租合理，至於是否寬免租金則仍可商榷。功夫茶就念及依家仲有咁多人住喺劏房，佢哋輪候公屋愈等愈長，依家平均時間為6年，真係等到頸長眼出血！所謂不患寡而患不均，佢哋如果上到樓就高興到恍如中六合彩頭獎，凍租、寬免租金對劏房戶實在太遙遠了！