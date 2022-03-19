按照新冠疫情來看，香港是重災區，此所以中央政府要動用內地的力量來支援香港，香港似乎已沒有自救之力。當然，讓更多的港人染病，讓更多的老弱病死，疫情可以逐步回落，一如歐美躺平與疫共存的效果。歐美可以不顧人民生命，甚至會慶幸長者更多的病逝，可使近乎破產的退休福利基金可節省以億元計的支出，但中國會容許嗎？香港社會可以接受嗎？

不能把人命看作統計數據，用似是而非的理論來估計人命的代價，按照最佳成本、最高效益的標準來對病患者醫或不醫、用甚麼價錢的藥和療法來醫。每個病人，背後都是一個家庭，也與社會連成一體，有着各種各樣的關係。科學預測要死多少患病者，不應視作規律，一是這樣的科學預測並不準確，人類還未能真正掌握社會與生命的規律。所謂科學的預測，只是或然率的估計，算不得準，也因此不能當作現實裏鐵律，以此作醫療公共衞生政策的依據。二是即使或然率準確，將會有多少長者患病死亡，也不能撒手不理，把人命斷送於預測之下。無論如何，醫者應盡力救治，人命關天，救一條人命，可能便救了一個家庭。

香港有幸，因為中央出手施援。中央要求是抓重點，便是救重症者、減死亡率，便是要在醫院、隔離場所與安老院舍救急扶危，不能再像以往般讓長者染病，在安老院、隔離場所、醫院乃至蝸居中等死。內地醫護來港要用在救命，不是投閒置散，用香港各種規矩來束縛他們。

方艙醫院要收重症和輕症易轉重症的高危患者，應收盡收，就讓內地醫護全盤主理，香港輔助，用內地行之有效的醫療方法，中西醫結合來治療。內地醫護派駐所有安老院舍，與原有的人員共同保證老人不染病。染病者必然治療，不能以任何理由放棄，設備不夠，便多方籌措。執着這兩頭，公立醫院便可全心治療其餘患者，隔離場所可進一步收容需隔離者，避免留在家中交叉感染。

香港有幸，還有廣大的有心人和社團，送藥送食，協助圍封檢測，若特區政府能夠重用紀律部隊，用他們應急應變的方法、體系來籌措大局，香港雖不可能如深圳那樣封城後一周清零，但至少可減少重症和病死者，不至於令東方之珠變人間煉獄，使700多萬人受苦，國家蒙羞。走了這步，疫情當會扭轉。