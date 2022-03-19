3月17日，抗疫方面有兩條重要消息，一是中央政治局常委會召開會議，會上分析就新冠肺炎疫情形勢，提出要對因失職引致疫情失控的領導幹部依法查處，嚴肅問責。會議提出，國家堅持「外防輸入，內防反彈」，堅持「人民至上，生命至上」，堅持動態清零，盡快遏制疫情擴散蔓延趨勢。

二是特首林鄭月娥在記者會上表示，下周將對香港抗疫措施作出重大調整。她指出，本港疫情仍然在高峰平台期，但她「強烈感覺」市民對防疫政策的容忍度正在減退，一些金融機構對香港嚴厲防疫狀態也失去了耐性。林鄭聲稱，無人比她更重視「一國兩制」下香港的國際金融地位。於是，林鄭說要「採取大膽一步」，調整防疫措施。

不錯，香港市民對政府防疫措施的容忍度正在減退，國際金融機構對香港的嚴厲防疫狀態也失去耐性，但這一切是誰造成的呢？林鄭從來沒有一句反思，相反，她總是自我表揚香港的防疫如何之好，「滴水不漏」。結果，在長達兩年的防疫「窗口期」推出防疫措施總是錯漏百出，胡亂擾民。即使第5波疫情核爆式殺到，抗疫前提還是東一榔頭、西一棒子的一通亂掄，不但抗疫無補，反而促使了病毒傳播。事實上，第5波疫情之前市民已失去了容忍度，金融機構已失去了耐性。目前的狀況是，大家已經絕望！大家只好自保自救，各安天命。現在有無從統計的染疫者根本不向政府匯報，不向政府求助，可知大家有多絕望！

林鄭在記者會上還誇誇其談，說甚麼抗疫不是一門確切的科學，就公共衞生而言，是三方面的掙扎。一是公共衞生，這關乎政府保障市民生命安全；二是經濟，有句說話是「生存沒有樂趣，那生存有何意思」；三是大眾接受程度，要平衡這三個因素。

哈哈，對照中央的抗疫精神，林鄭知道自己又錯在哪兒嗎？知道自己比內地官員有多好命嗎？然而，香港慘矣！