美國政客們的頭腦大概都是異於常人，所以思維方式總是特別無厘頭甚至特別幼稚。這些年美國一直在千方百計打壓和圍堵中國，但當俄烏戰爭爆發後，美方卻反過來要求中方配合制裁俄羅斯，這種邏輯是不是很奇怪？更奇怪的是，美方明明有求於中方，依然不肯放下架子，反而極盡威脅恐嚇，將其傲慢與無知暴露無遺。

日前美國國家安全顧問沙利文與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在羅馬會晤，會前美方不是營造友善氣氛，反而咄咄逼人，威脅中方不要協助俄方規避制裁，否則「絕對會面臨後果」，這不是赤裸裸的恐嚇嗎？美國也許稱霸世界太久，總是以為地球圍着自己轉，所以習慣於頤指氣使，即使有求於人，也不懂得尊重別國。換作是其他國家，在美國淫威之下想不屈服也不行，但中國與其他國家不同，老美愈是威脅恐嚇，中國人愈是不吃這一套。

更何況，美國一方面在烏克蘭製造危機，一方面繼續在台海興風作浪，中國有何理由隨其起舞？美方不仁不義，中方有何理由助紂為虐？不管從甚麼角度看，中俄關係都遠比中美關係親密，老美企圖挑撥離間，只能枉作小人。

明眼人都看得出，美國之所以喋喋不休要求中國配合制裁俄羅斯，就是因為懼怕中俄結盟。中國擁有強大的綜合實力尤其是經濟實力，俄國擁有強大的軍事實力尤其是核力量，只要兩強結合，美國即使有附庸國搖旗吶喊，也注定吃不了兜着走。中國一直奉行不結盟政策，本不打算與任何國家抱團，但由於美國欺人太甚，步步進逼，中俄敵愾同仇，愈走愈近，最後正式結盟並非沒有可能。

時移則勢異，勢異則情變，面對世界百年未有之大變局，中國確實有必要因時制宜，順勢而為。畢竟，中國才是美國最想打擊的目標，只是因為俄烏戰爭而令美國顧此失彼，不得不暫時將主要精力放在俄羅斯身上。一旦解決了俄羅斯，美國騰出手來就會將所有力量對付中國，屆時中國所面臨的各種壓力必定遠遠大於今天的俄羅斯。對此，中國人洞若觀火，當然不會輕易中老美圈套，更不會在朋友背後插刀。最近中方多次強調會經濟援助俄羅斯，購買更多俄羅斯能源和農產品，這無疑是對朋友最有力的支持，美國的挑撥離間可以休矣。