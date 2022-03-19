香港正值多事之秋，疫情陰霾揮之不散，經濟蕭條失業率高企，真的很需要社會上下一心共渡難關。奈何香港無腦黃人太多，他們政治上腦，看事物永遠只看一面，徒為香港添煩添亂。

例如中央派遣300名內地醫護精英援港，一班自私自利的本地醫生隨即跳出來雞蛋裏挑骨頭，不是質疑兩地用語不通，就是擔心發生醫療事故無法追討，目光狹隘，不知所謂；詎料本地一家電視台的記者變本加厲，追問「有何機制投訴內地醫護人員」、「如何能給予入住有關設施的市民和公眾病患對協作方面有信心」，到底這些黃人當內地醫護是甚麼呢？

香港在這一波疫情死病枕藉，私家醫生見死不救，單靠醫管局之力只會死得人多，內地醫護冒染疫風險援港，為何本地記者不能就着實際情況，想一想若沒有內地醫護幫忙，特區還要損失多少人命？為甚麼一味視內地醫護為洪水猛獸，來港會害死病人似的？更不堪的是，網上流傳一張中港醫護在亞博館的分工表，內地醫護的工作量不僅較本地醫護更多，而且有分工不均情況，31項工作之中，內地醫護佔22項，換尿片、口腔護理、餵食等全部推給內地醫護去做，本地醫護只做9項工作。難怪內地網民氣憤難平，直斥「髒的、累的全是內地醫護做」、「內地醫護咬着牙也要做到底」，中港矛盾愈演愈烈。

香港就像一個嬌寵慣了的孩子，愈反叛愈哭鬧愈得到獎賞，完全不會心存感激，對所有優待視為老奉，還不斷製造麻煩，激起內地民眾反感絕對不難理解。事實上，深圳、東莞之所以要封城強檢，全拜香港將疫情倒灌內地所賜，難為林鄭對內地民眾的批評不看、不聽、不信，若非鴕鳥心態，就是目中無人，傲慢自大。