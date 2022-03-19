香港人的性格挺特別，一切來得快也去得快，很難有持久的毅力，所謂的抗爭如是，抗疫也是如此。2019年的反修例示威，弄得風風火火，轟動全球，反對派一度吹噓，示威群眾高達200萬人。部分大學淪陷，交通要道閉塞，「黃藍」兩營交戰，不少人喋血街頭。那時候，很多人擔心此局如何終了，中央是否要出動解放軍平亂。

當時，本欄便斷言不必勞動軍隊平暴，只需採用「拖字訣」，因為香港人永遠「三分鐘熱度」，當投入某樣玩意時，大抵就像我小時候熱衷於某種電玩遊戲，興致總是進銳退速，短則兩周，長則半年，一定厭倦。結果一如所料，2019年黃絲們的狂熱只持續了幾個月，踏入2020年便無以為繼，及至中央訂立《港區國安法》，反對派更是順理成章，紛紛土崩瓦解。

面對新冠肺炎，香港人的抗疫心態也是這般模樣，在2020年疫情爆發初期，本地每日的確診者只有一、二十人，病亡者隔天有三、兩個。當時的香港已經是全城恐慌，人人披甲護身，出行戴口罩的比率，近乎是全球之冠，街道上人流稀疏，不少店舖要提早關門。

如今每日的確診者飆升至兩、三萬，天天都有以百計的人因染疫而死。然而香港人抗疫的決心卻無復當日，這幾天我路過商場，只見人流如鯽，午市營業的餐館顧客甚多，但考慮到部分市民真有用膳的需要，這也就罷了。偏生好些美式咖啡連鎖店也有人滿之患，甚至滿得不留一個空位。顧客在這類餐飲場所，動輒坐一、兩個小時，豈不容易中招或播毒？不過香港人就是這副德性，投入抗疫遊戲的興頭，看來已成過去，現在是甘於在病毒面前躺平了。