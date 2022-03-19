奧地利原定本周二起開始檢查民眾有否打針，違者將面臨最高3,600歐元（約3.2萬港元）的罰款，但上周突然叫停了相關安排。這一場強制打針大龍鳳，足以令各地谷針政府，明白到誠實使用腦袋的重要性。

罰款3,600歐元絕非小數目，何況法令原定實施至2024年1月31日，奧地利人理應對此聞風喪膽，定必趕在3月中旬之前便急急前往接種疫苗免得破財才是。不過，奧地利2月頒布強制打針前，全國已接種一針、兩針、三針的比率為76.1%、73%、54.7%，一個月後的比率為76.3%、73.7%、56.5%。換言之，只有0.2%的國民前往接種第一針，打了兩針的人反而前仆後繼去打第3針，在強制打針令與藥廠諸般數據面前，不少奧地利民眾根本懶得理你，他們更重視個人基本權利與親眼所見的事實。

奧地利上月宣布強制打針法令當天，住院人數1,623人，深切治療部留醫人數183人，死亡人數25人，近一個月來，住院人數長期維持在2,000人以上，逾190人住進ICU，每日新冠死亡人數徘徊在20至40多宗之間，就連每日確診個案亦由3.6萬宗升至5.8萬宗，如果奧國當局認為接種疫苗能有效降低重症及死亡風險，救萬民於水深火熱，這如何解釋其政策上的出爾反爾？

奧地利衞生部長勞赫表示，相關委員會本月將提交另一份報告，屆時會再審視情況，但認為目前沒有必要實施強制接種疫苗措施。當日通過強制打針法案的國會上下議院、簽署並頒布法令的總統範德貝倫，作出決定時有否深思熟慮？這個所謂「另一份報告」又是甚麼一回事？它會收錄每宗與疫苗有關的重症、死亡案例嗎？若不，那只是另一場等着出醜的大龍鳳。