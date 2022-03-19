港府上月公布現行大部分防疫措施會維持至4月20日，近日卻公布感受到市民的容忍力下降，有空間作中期檢討，預告將會在明日或下周一交代防疫政策的調整方向，包括入境管制、航班禁飛、入境檢疫措施、全民強制檢測、面授課堂安排及社交距離措施。

政府早前稱不排除禁足，但現時表示或放寬社交措施，措施調整頻密，政策莫衷一是。政府不僅未有於關鍵時刻推行全民強檢，現時放寬恐令疫情延續下去，航班解禁或有機會令其他變種病毒流入社區，造成另一波疫情。現時疫情依然嚴峻，第5波至今累計逾100萬宗確診個案，約5,000人病逝，每日新增個案仍以萬計，截至3月15日，全港累計共757間護老院舍（佔總數約90%）及271間殘疾院舍（佔總數約80%）受影響，筆者擔心放寬將導致更多長者染疫，現在沒有任何事情比救治性命重要。

加上現在有很多市民可能因為不想入方艙隔離，又或害怕手停口停，快速結果陽性都不申報，更帶病毒工作，如此疫情只會繼續擴散，現在「兩頭唔到岸」的情況不知何時了，市民無奈又灰心。

很多市民一直認為長痛不如短痛，看到深圳封城數日動態清零，香港若立即封城7日，是否也可以切斷傳播鏈，阻止疫情繼續「打橫行」？

為配合政府防疫，盡市民責任，港人已忍了3個多月，身心俱疲。政府須盡快提供全盤計劃的抗疫方案與復常路線圖，例如明晰闡述當救治資源與配套到位後，甚麼時候及如何落實強檢；確診數字回落至甚麼水平，才分階段放寬社交距離措施，讓社會各界理解抗疫方向與怎樣達成目標，給予大眾信心及願景，才能繼續積極配合參與政府抗疫措施。