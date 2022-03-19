本文見報之日，深圳、東莞已全民強檢第6天了，明天將完成7天強檢，下周一又重回「快行鍵」。反觀港人坐困愁城，儘管朝廷無私、無償、無限支援，但因港府負抗疫主體責任的奸廢庸懶官當道，百姓疫海浮沉，民不聊生。自第5波疫情以來，就全民強檢這一勝疫殺着的使用，港官便不斷搬龍門、軟對抗，這也不能、那也不是地強調香港不能封城強檢。那末當下深莞之舉，便用實踐事實讓港人在渾沌中上一堂立竿見影的課，深刻暴露香港落後深莞及澳門。

首先，深莞管治金字塔頂層早有戰疫預案，時間表和路線圖清晰，一早有安民告示，令百姓早有心理和物質準備，上下一心結成抗疫長城，當危機警示一觸發，便毫不猶豫頒布執行，全城響應，將士用命，雷厲風行打殲滅戰。豈像香港領軍無心無能，將士無力，還下令公務員「在家工作」，擺明是未打仗先扯白旗。更令港人羞愧的是，兩地還不間斷地無私援港，確保港人在疫災下生活供應穩定。

其次，香港在軟對抗的封城變死城的「恐怖」洗腦下，人心惶惶，全民團結抗疫之心不戰自潰。試看深莞兩地封城強檢只是「慢生活」而已，有的士、有交通，市民可憑證出行解決診病等緊急需要的服務，快遞糧到食品不絕，全無搶購狂潮。

再者，深莞同病毒鬥快搶時間行動令港人大開眼界，內地的高科技及大數據應用，真像「星球大戰」，手機可上載檢測站，做到總有一個在15分鐘步行範圍內任選，甚至可選輪候最短時間櫃台，老、弱、病、殘、孕可獲上門檢測，全城7日內三檢三不漏，漏了有識別碼監察，無人住戶停水停電防隱匿，深圳全市有2,332個檢測站，全城有近萬台「電子哨兵」查驗「粵康碼」，違規違法要負刑責。