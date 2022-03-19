分析當前嚴峻嘅疫情，阿爺日前強調，要保持戰略定力，堅持穩中求進，統籌好疫情防控和經濟發展，採取更有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。要言之，抗疫不忘搞經濟，抗疫唔係要避世！

一河之隔嘅深圳，日前亦表示為確保產業鏈供應鏈安全穩定，已恢復正常工作秩序和生產經營；東莞也提前兩天結束半封城，全力保障正常生產生活。呢，廣東省文化和旅遊廳印發通知，在全省範圍展開為期5個月嘅專項整治行動，進一步規範旅遊市場秩序，推動旅遊業復工復業復產，保障旅遊業健康發展。

此時此刻，有誰共鳴？特首林鄭對於網絡言論，就話「勿看勿聽勿信」，一於做隻埋首沙堆嘅鴕鳥！之但係，做人總不能好似田螺爬上旗杆頂，唯我獨尊啩？本港疫情失控，庸官早前收緊防疫措施，並表示會延續至下月20日，苛刻嘅防疫措施拖累百業陪葬，結果最新失業率顯著回升，達4.5%，比市場預期嘅4.2%更差，期內有2.27萬人加入失業大軍。再咁落去，基層當真不是病死而係餓死！

特首終於醒過來，感覺到市民對防疫政策嘅容忍度正在減退，金融機構亦失去耐性，經中期評估後，預告將於本月20或21日交代防疫政策調整方向，包括入境管制、航班禁飛、入境檢疫措施、全民強制檢測、面授課安排及社交距離措施。有論者指係遲來嘅鬆綁，皆因唔少公司已在彌留甚至已自我了斷！至於解禁航班必須小心，國泰空少空姐播毒事件前車可鑑，當局要有更多對策防範漏洞。如何以最小的代價實現最大的防控效果，考驗庸官嘅執行能力！港人坎坷過後是否有艇搭？好快知答案！