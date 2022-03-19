第5波新冠疫情持續爆發，香港大學估計至3月14日已有358萬人染疫，接近本港人口的一半，而至今累計近5,000人死亡。事實上，香港醫療系統幾乎崩潰，早前有急症室主管談到醫護辛苦時當場痛哭，令人心酸。

以人為本，生命至上，救急扶危，爭分奪秒，加緊挽救生命，減少死亡，刻不容緩。應特首的要求，中央「有求必應、照單全收」派遣300名內地醫護援港應急，首批75名內地醫護日前率先到港，其餘內地醫護陸續到港，這對於病人來說，絕對是好消息。但是，本港卻有醫生政治凌駕生命專業，對內地醫護存有傲慢偏見。公共醫療醫生協會會長凌霄志認為，內地醫療人員雖然主要來自廣東省，懂廣東話，但醫療術語及日常用語仍有不同，在問取病歷方面可能會有困難，並強調他們作出用藥或出院等決定時，需要先跟香港醫護人員溝通。另外，病人政策連線主席林志釉表示，擔心內地醫護人員無經本港註冊，出現專業操守問題也不受醫委會監管，如果病人有投訴或會影響病人民事索償。

提出這些所謂「專業質素」、「法律責任」或「溝通障礙」質疑的人，根本是不負責任、罔顧人命，在抗疫的關鍵時候添煩添亂。事實證明，首批內地援港醫療隊的醫生和護士，分別來自廣州、深圳、佛山、珠海4市的三甲公立醫院，部分醫護更有曾在武漢抗疫的經驗。他們能聽懂、能講粵語，包括醫療專業語言，不會存在所謂的「溝通障礙」。

在香港，任何醫護人員必須先進行註冊才可以提供醫療服務。現在《緊急情況規例條例》訂立的規例刊憲，因應抗擊疫情救治病人的需要，內地醫療團隊來港支援會獲得豁免，不會受其他法定規例規限，內地援港醫療隊的成員將以醫管局名譽僱員的身份工作，醫管局會為團隊所遇到治療問題負上最終責任。筆者認為，有關安排具有迫切性、必要性和合法性，解決了在實際運作上和醫療過程中衍生的問題，提供了堅實的法律基礎和解決方案。

醫管局行政總裁高拔陞表示，內地醫療隊人員抵港是從質和量上都有助增強救治能力。無論是使用藥物、供給氧氣等各方面，兩地之間的治療方案都非常類似；至於醫療程序上，已經在臨床系統上安排中文輸入。

一方有難，八方支援，內地醫護團隊到港支援，根本是無私奉獻，值得尊崇，他們不是到港「執業」或「搶飯碗」，實際是協助香港做到「減少感染、減少重症、減少死亡」，並不是要改變香港的醫療系統。救人如救火，任何人不應抹黑、排斥或「整蠱」內地醫護團隊，如果是公職人員，可能觸犯「公職人員行為失當罪」，應被依法追究責任。在內地與香港醫護人員的合作下，香港一定能夠戰勝疫情，早日恢復正常生活。